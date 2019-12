Les juges d'Yverdon n’ont pu se convaincre des abus

D’abondantes larmes ont encore coulé dans le prétoire mercredi au tribunal du Nord vaudois. Celles d’Alice*, une femme dont la souffrance extrême, unanimement reconnue, a été au cœur de trois jours de procès. Après avoir dénoncé des sévices sexuels subis de son père, puis de son frère, durant quasi toute sa minorité, l’Yverdonnoise de 27 ans a vu ses proches libérés de presque toutes les charges mercredi.

Seul son frère écope de jours-amende avec sursis pour pornographie, pour des téléchargements de mangas à teneur pédophile. Son jeune âge au moment des abus sur Alice, partiellement admis, lui ont valu de bénéficier de la loi sur la condition pénale des mineurs et de la prescription.

Toutes les autres accusations sont tombées face au «doute insurmontable» des juges. Mardi, le procureur Patrick Galeuchet avait, chose rare, abandonné les charges détaillées dans son acte d’accusation, au terme de plus de trois ans d’enquête.

Aucun fait tangible

A l’instar du Parquet, la Cour correctionnelle a estimé que les éléments au dossier ne permettait pas de trancher entre les versions semblant pareillement sincères de la plaignante et de ses proches.

Aucun fait tangible n’est en effet venu corroborer les dires de la jeune femme: pas de témoignages, pas d’éventuels constats pédiatriques, pas de problèmes scolaires, aucune trace des meubles abîmés qu’elle disait avoir mordu en endurant les assauts de son géniteur.

«Si les choses abominables qu’elle décrit se sont produites, et pendant si longtemps, il paraît invraisemblable que personne dans l’entourage de la famille n’ait jamais rien remarqué, a lu le président Alban Ballif. La plaignante a été fortement traumatisée par un ou plusieurs abus commis par son frère, par le visionnage d’une vidéo pornographique alors qu’elle était enfant et par les coups de son père. Les actes dénoncés s’agissant du père étant concomitants à ceux commis par le fils, on ne peut exclure qu’elle ait construit de faux souvenirs en tentant de comprendre son mal être à l’âge adulte.»

Caprices de la mémoire

La question de la mémoire aura ainsi été cruciale dans cette affaire. La fiabilité des souvenirs d’Alice a semblé insuffisante aux juges. Elle a déclaré aux débats avoir été consciente des viols paternels tout au long des quinze années qu’ils ont duré, mais avoir connu une amnésie après son départ du domicile familial. Souvenirs qui seraient remontés à la surface seulement plusieurs années plus tard et uniquement par «flashes».

Aux débats, l’avocate d’Alice, Coralie Germond, avait expliqué ces caprices des souvenirs: «C’est flou parce qu’elle était très jeune, parce que cela s’est produit sur une très longue période et si souvent que le cerveau développe des mécanismes de survie. C’est connu et reconnu médicalement.»

Il est trop tôt pour savoir si la Portugaise d’origine va faire appel de ce jugement. «Ma cliente est dévastée, déclare sa défenseuse. Elle est déçue et triste que l’on n’ait pas reconnu ce qu’elle a vécu. Mais elle a le sentiment d’avoir fait ce qu’elle devait en dénonçant. Elle va maintenant s’attacher à reconstruire sa vie.»

Très soutenue par sa compagne, qui a témoigné de ses souffrances au procès, Alice est aujourd’hui dans l’incapacité de travailler en raison d’un syndrome de stress post traumatique.

*Prénom d’emprunt