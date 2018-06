Les maîtres de classe vont reprendre du service

Ethique et cultures religieuses, Des cours au canevas précis

À partir de la prochaine rentrée, les cours d’éthique et de culture religieuse ne seront plus donnés de manière ponctuelle, comme cela s’est fait cette dernière année. Un canevas plus précis a été arrêté par un groupe de travail pédagogique et extrascolaire. Les cours d’éthique et de culture religieuse, qui ont remplacé l’histoire biblique depuis la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), seront ainsi dispensés en lien avec l’histoire, la géographie, le français et les sciences. Ils seront donnés dès l’école enfantine et dotés de 15 périodes par an pour les degrés 1 à 6 (primaire) et de 8 périodes par an pour chaque degré du secondaire. Cesla Amarelle fait valoir que l’éthique sera distinguée de la culture religieuse. Il s’agira de faire prendre conscience aux élèves des règles de base «pour se sentir bien avec les autres» et, pour les plus grands, de les faire réfléchir à des situations en lien avec leur vécu ou en lien avec la société. Les leçons de culture religieuse devraient quant à elles forger les connaissances de base sur les différentes religions, leurs rites, leurs figures et leurs croyances.