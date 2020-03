Les maraîchers ont adopté le Système D

Mardi en toute fin de journée à Sédeilles dans la Broye. Une file indienne d’une bonne vingtaine de personnes s’est formée devant le magasin à la ferme d’Urs Gfeller. Elles se tiennent à distance respectable les unes des autres, attendant calmement que le portier du point de vente du maraîcher laisse entrer le prochain client. Jusqu’ici, l’échoppe était ouverte deux fois deux heures par semaine. Depuis mardi et la suppression des marchés urbains, c’est tous les jours, matin et après-midi. «Je réalise une bonne moitié de mon chiffre d’affaires sur les marchés, il fallait bien tenter quelque chose pour combler le manque à gagner», explique-t-il.

L’homme a pris ses dispositions. Notamment en traçant sur le sol des croix sur lesquels on est prié de se tenir, pour progresser petit à petit vers le magasin. «Je suis étonné de voir comme les gens les respectent.» Comme la plupart de ses confrères, Urs Gfeller a dû chercher un système D. Et pas seulement à des fins économiques, comme le souligne Raphaël Gétaz, de la Maison du Moulin, à Aubonne. «Dans le contexte actuel, on n’a pas le choix de mêler solidarité, service à la population et économie», explique celui qui a dû fermer les points de collecte de ses paniers de légumes. Pour y remédier, il s’est approché d’autres producteurs afin de proposer une palette de produits la plus complète possible. «L’idée est que les gens qui ne peuvent plus sortir ou doivent limiter au maximum leurs déplacements puissent être approvisionnés. On a donc fait appel à des livreurs bénévoles. On devrait être opérationnel en fin de semaine dans la région Morges-Nyon», reprend-il. Le jeune maraîcher a pensé encore plus loin. Pour éviter les contacts directs, il préconise des paiements en avance – par Twint par exemple – et fera déposer les marchandises sur le pas-de-porte des clients.

Compensation par les ventes directes

Pour l’instant, les producteurs de fruits et légumes disent compenser plus ou moins par ses ventes directes le chiffre qu’ils ne peuvent plus réaliser avec les restaurateurs, les marchés ou les cantines scolaires. Sans compter ceux qui, comme David Vulliemin à Pomy, affirment être davantage sollicités par les grands distributeurs en cette période de crise. Dans la Broye, Urs Gfeller craint d’ailleurs plus de se retrouver en rupture de stock qu’avec trop de marchandises sur les bras. Ce qui déplacerait sans doute le lieu du gaspillage et des produits perdus. «J’ai vu des choses insensées ces derniers jours: des gens acheter pour 300 francs de fruits et légumes et je ne vois pas comment ils pourront les conserver…»

Il n’empêche que les maraîchers savent très bien que leurs produits ne sont pas éternels, chez eux non plus. «C’est le début de la saison pour les herbes aromatiques. On va assurément en perdre une coupe ou deux», note Fabien Liechti, d’Orny. Il ne se fait guère d’illusion pour certaines de ses salades. «Je vais essayer d’en brader un peu, mais même vendues à prix bas, une partie finira en compost. ça arrive aussi parfois en temps normal, ça fait partie du métier.» Et Urs Gfeller de reprendre: «Le cresson peut être coupé deux ou trois jours plus tard et on peut tenir quasi deux semaines les salades pommées. On n’en est pas encore là, mais si la quarantaine se généralise, on devra sans doute en laisser une partie sur place, broyer, enfouir avec une machine et mettre en terre de quoi préparer la prochaine récolte.»

C’est du reste cet avenir qui inquiète David Vulliemin. «Si on interdit aux gens de se déplacer, on n’aura plus de personnel et recevra-t-on encore nos graines, nos plantons pour les récoltes suivantes?» s’interroge-t-il. Fabien Liechti a sa propre réponse: «De toute façon, on ne peut pas s’arrêter comme ça. J’ai les plantons pour mes futurs oignons, fenouils et salade. J’espère juste que d’ici à ce qu’ils soient prêts, la situation se soit rétablie.»