Les montants distribués par la FAJE ont pris l’ascenseur

En 2017, les employeurs et l’État ont vu leur contribution à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) augmenter. Conséquence: la fondation a pu accroître sa part dans le financement global de l’accueil de jour des enfants. Concrètement, entre 2016 et 2018, le total des subventionnements de la FAJE est passé de 60,77 millions à 83,07 millions de francs (+36,7%).

Tirée du rapport annuel 2018 de la FAJE, qui vient de sortir, cette augmentation a entraîné de fait la réduction des parts de financement des Communes, qui étaient, en moyenne globale, de 37,24%. «Les montants ainsi épargnés permettront sans doute de financer la création de places dans les mois et les années à venir», espère l’institution. Quant à la part des parents, elle a représenté 39,38% en moyenne globale.

Manque de places

Autre fait saillant relevé dans le document: l’évaluation des places en accueil ces prochaines années. Selon une étude statistique mandatée par la fondation, d’ici à 2030, il faudra créer 28'000 places d’accueil pour les enfants. «Alors qu’on en compte aujourd’hui 18'856, la hausse avoisinerait les 148%», précisions-nous dans ces colonnes lorsque l’étude, fruit du travail des sociétés Microgis et Evaluanda, est parue (notre édition du 28 novembre dernier). Pour maintenir le taux de couverture actuel (18,9%), l’ouverture de quelque 5000 places supplémentaire à l’horizon 2030 suffirait, précise le rapport annuel.

Mesurant «la difficulté pour les réseaux de répondre aux attentes parentales tout en tenant compte des contraintes financières des Communes», la FAJE les incite toutefois à poursuivre leur croissance, «avec une hausse de 2% du taux de couverture en préscolaire et de 4% en parascolaire, à l’horizon 2025».

Pour aider et accompagner cette augmentation, la fondation annonce une diversification de sa politique de subventionnement. De l’augmentation «substantielle» du subventionnement de la masse salariale du personnel éducatif aux aides au démarrage en préscolaire, qui sont désormais distribuées sur trois ans. Sans oublier le soutien à la formation du personnel secondaire et tertiaire dès 2020 (montant de 1500 francs versé par personne en formation) et le soutien à l’adhésion à la Convention collective de travail du secteur de l’enfance (forfait de 5000 francs par structure, versé durant trois années consécutives) (24 Heures)