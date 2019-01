Les montgolfières aussi suivent le courant vert

Premier aéronef ayant permis à l’homme de tutoyer le ciel, le ballon à air chaud véhicule tant de rêves qu’on en oublierait certaines réalités terrestres. Alors que la veine écologique sillonne toutes nos activités, le 41e Festival international de ballons de Château-d’Œx ne fait pas exception et avance un programme constellé de touches vertes.

Des «éco-ballons»

Parmi ses rendez-vous, la compétition de vol longue distance David Niven Cup se doublera pour la première fois d’une version plus douce pour l’environnement. Quatre des dix montgolfières inscrites seront des «éco-ballons» et bénéficieront de leur propre prix, le Piccard-Jones Eco Trophy, du nom des aérostiers rendus célèbres pour le premier tour du monde en ballon – dont Château-d’Œx célèbre cette année le 20e anniversaire.

Conçue il y a quinze ans par le Neuchâtelois Pierrick Duvoisin, la technologie éco-ballon reste tributaire de la combustion de propane, un gaz de pétrole liquéfié (GPL). Mais elle consomme 3 à 4 fois moins de cette énergie fossile que son ancêtre grâce à deux développements: une double enveloppe, qui emprisonne une lame d’air et une très fine couche d’aluminium déposée sur le tissu extérieur. Combinés, les deux éléments limitent les déperditions de la précieuse chaleur permettant à l’aéronef de voler. Résultat, l’éco-ballon consomme seulement 12 à 14 kilos de propane par heure contre 35 à 42 pour un modèle classique.

«Il y a dix ans, quand je parlais d’éco-ballons, on me prenait pour un fou, mais c’est en train de changer»

Seule une vingtaine d’éco-ballons volent dans le monde, mais celui qui les a imaginés perçoit un intérêt croissant, parmi les pilotes et le public, toujours plus nombreux à s’intéresser au Challenge Eco-ballons, dont la prochaine édition aura lieu du 13 au 17 février à Charmey (FR): «Il y a dix ans, quand je parlais d’éco-ballons, on me prenait pour un fou, mais c’est en train de changer, se réjouit Pierrick Duvoisin. L’Eco-trophée de Château-d’Œx va ajouter une visibilité et prouver que la démarche est performante.»

Seul frein, le prix de ces enveloppes, 20 à 30% plus élevé que la version traditionnelle. «Mais quand le prix des énergies fossiles va augmenter – et cela va arriver – il deviendra intéressant d’investir un peu plus à l’achat du ballon pour rentrer dans ses frais par la suite, voire réaliser des économies sur le prix de l’énergie», nuance Pierrick Duvoisin.

Montgolfière énergivore

Propre (le propane ne dégage ni fumées ni particules de suie) mais énergivore, l’aérostation est un loisir dont la facture pour l’environnement est salée. Les données en émissions de CO2 font défaut, mais il est admis qu’un meeting de montgolfières en génère énormément, tout en consommant en une semaine de vols l’équivalent de l’énergie nécessaire au chauffage de plusieurs villas familiales durant une année… Bilan auquel il faut ajouter les trajets en voiture des équipes au sol chargées de récupérer les occupants de la nacelle à leur point d’atterrissage.

