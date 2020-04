Les pannes de téléphone font transpirer les secours

État de Vaud: garantir les paiements

En cas de panne des téléphones, l’État doit garantir plusieurs services prioritaires. Et avec la généralisation du télétravail à cause du coronavirus, une telle panne aurait des conséquences encore plus difficiles à gérer. Mais quoi qu’il en soit, les services prioritaires de l’État restent les secours, le système de santé, les institutions, etc. Sans oublier les paiements.

Car même si les communications internet de l’État sont coupées, il doit toujours garantir ses flux financiers envers ses employés, les personnes subsidiées, les institutions subventionnées, les entreprises avec lesquelles il est en contrat, etc. «En cas de coupure des télécoms de plusieurs jours, nous pouvons transmettre les informations bancaires par d’autres biais, explique Patrick Amaru, directeur général du numérique et des systèmes d’information. On peut imaginer amener un fichier par clé USB ou par d’autres moyens qui ne nécessitent pas de téléphone ou d’internet.» Tout sur une seule clé? Oui, car en temps normal, tous les paiements de l’État se font de toute façon en une seule fois, chaque jour, après avoir été centralisés.