Les parents séparés ont enfin une règle de calcul

L’objectif était louable. En janvier 2017, une nouvelle réglementation sur l’entretien des enfants de parents séparés est entrée en vigueur. Le but est de tenir compte, d’une manière ancrée dans la réalité, du manque à gagner du «parent gardien» qui renonce à travailler à temps complet pour s’occuper des jeunes. Le parent qui n’a pas la garde verse donc une «contribution de prise en charge des enfants» qui s’ajoute aux montants liés directement aux coûts de la progéniture: nourriture, habillement, assurance-maladie. Et cela même si le couple n’était pas marié avant la séparation. L’ancien droit défavorisait en effet nettement celle ou celui qui s’occupe des enfants sans bénéficier des protections et de toutes les pensions liées à un divorce.

Manque d’indications

L’objectif était donc louable mais difficile à atteindre. Les autorités fédérales n’avaient en effet pas donné d’indications sur la méthode de calcul. La technique des pourcentages connue du public et souvent citée sur Internet – 15% du revenu du parent débiteur pour un enfant, 25% pour deux enfants – n’est plus valable. La Berne fédérale avait par ailleurs énoncé ce qu’elle ne voulait pas. Non à des calculs de prise en charge basés sur les prix du marché des crèches et des garderies. Et non également à une contribution calquée sur le revenu potentiel à 100% du parent gardien: s’il ou elle exerce un métier à rétribution élevée, l’autre parent, surtout si sa profession est moins bien payée, ne serait pas en mesure de fournir le montant exigé. Pour le reste, Berne laissait le soin au Tribunal fédéral de fixer les modalités de calcul.

Sur le terrain, cette situation de flou a mis en difficulté les tribunaux chargés de régler les divorces et les séparations. Y compris dans le canton de Vaud. En avril dernier, le président du Tribunal cantonal, Éric Kaltenrieder, déplorait «une complexification significative du système». Selon lui, du renfort était nécessaire.

Soulagement des tribunaux

Dans ce contexte tendu, l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai dernier amène un éclairage bienvenu. En statuant sur une affaire genevoise, les juges fédéraux ont fixé la règle de calcul à appliquer. Ils ont donné leur appui à la méthode dite des «frais de subsistance». Elle tient compte du minimum vital du père et de la mère ainsi que du manque à gagner du parent gardien qui doit réduire son temps de travail pour s’occuper des petits.

Pour les juges vaudois amenés à finaliser des procédures de divorce et de séparation, cette décision du TF représente un soulagement. La méthode qu’ils utilisaient de manière un peu expérimentale en attendant d’être fixés fait autorité au niveau suisse: «Il est désormais établi que la «méthode des frais de subsistance», qui était appliquée par les tribunaux genevois dans l’affaire à juger par le Tribunal fédéral, mais également par les tribunaux vaudois, non seulement n’est pas arbitraire, mais doit être privilégiée, selon le Tribunal fédéral. Un aspect des incertitudes a donc été levé, ce qui est bien entendu de nature à faciliter la tâche des juges et des avocats», souligne Patrick Stoudmann, juge cantonal qui a suivi les délibérations du Tribunal fédéral le 17 mai. «Cet arrêt représente la première grande balise de l’application de la nouvelle loi. Il est remarquable dans le sens qu’il exprime la volonté du TF de fixer des règles claires. C’est la première fois qu’il statue sur la méthode», ajoute le juge cantonal.

Méthode concurrente

La «méthode des frais de subsistance» appliquée par les Vaudois et soutenue par le TF avait un important concurrent, plutôt alémanique (BS, LU, ZG, SG notamment). Ces cantons appliquaient le système dit des «quotes-parts de prise en charge». Si un parent doit assumer des charges pour un minimum vital de 3000 fr. et qu’il s’occupe de l’enfant à 50% de son temps, en exerçant par ailleurs une activité professionnelle à 50%, le montant de la contribution de prise en charge serait de 1500 fr., indépendamment de son revenu.

Le TF a vu là un risque d’iniquité, à compenser par des calculs complexes, si le parent débiteur est dans une situation précaire. Les juges fédéraux ont préféré la méthode genevoise et vaudoise. Un système qui suscite pourtant aussi des critiques: «Imaginons un couple où l’homme et la femme ont chacun un salaire mensuel de 10 000 fr. Prenons le cas classique où la mère réduit son taux à 50% pour s’occuper de leur enfant et gagne donc 5000 fr. Si ses frais de subsistance (environ 3000 fr.) sont couverts, elle ne touchera rien pour les 50% qu’elle consacre pourtant à leur enfant, qu’ils ont eu ensemble. Pendant ce temps, le père de l’enfant continue à gagner 10 000 fr. par mois. Cela entraîne une inégalité entre des enfants de parents mariés et divorcés (ou l’ex-épouse touchera une «récompense» pour la garde de l’enfant) et des enfants de parents non mariés et séparés», estime Alexandra Jungo, professeure de droit à l’Université de Fribourg.

Elle attend la publication complète de l’arrêt afin de publier son analyse. Tout en reconnaissant que le Tribunal fédéral a fait son choix. Et que cette décision met au moins les juges, les avocats et les couples au clair. (24 heures)