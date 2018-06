Les «petites mains» de l’enseignement se rebiffent

Elle a commencé il y a seize ans à la demande d’une amie enseignante, qui devait intégrer un enfant autiste dans sa classe. Nicole était alors assistante dentaire, sans aucune formation dans le domaine des «enfants à besoins particuliers», comme on les appelle. Hémiplégie, troubles du déficit de l’attention, hyperactivité: pour un salaire horaire de 32 fr. 55 tout compris, elle intervient depuis comme «assistante à l’intégration» pour aider les écoliers en situation problématique dans les classes de l’école publique vaudoise.

Comme Nicole, les quelque 400 assistants du canton, dont le nombre a explosé ces dernières années, sont en situation de précarité professionnelle. «Aujourd’hui, il n’est pas possible de vivre de ce métier», précise la sexagénaire. Le syndicat Sud organisait vendredi une conférence de presse pour alerter sur la problématique et réclamer que des mesures se concrétisent avant la rentrée 2018. Un rassemblement aura lieu le 21 juin devant le bâtiment du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Le syndicat revendique depuis plusieurs années des contrats à durée déterminée comprenant un salaire, une classification, un temps de travail garanti ainsi qu’un statut pour la profession. Plusieurs départements sont concernés par l’opération.

Les formations qu’elle a suivies ces dernières années, Nicole les a financées elle-même. Elle est payée à l’heure, et n’a jamais eu de contrat de travail. Lorsque l’écolier qu’elle suit est malade, elle ne touche pas de salaire. «Le temps que je passe à préparer les cours n’est pas rémunéré, précise la sexagénaire. Quant aux récréations durant lesquelles je dois rester avec l’enfant, elles n’étaient pas défrayées jusqu’à il y a deux ans.»

Suite à une mobilisation syndicale, les assistants avaient alors également obtenu un quart d’heure de consultation hebdomadaire rémunéré afin de faire le point avec les enseignants, les parents ou les enseignants spécialisés. Mais pour Nicole, le statut de ses collègues reste flou et mal reconnu: «Lors de l’accueil, nous ne recevons aucune indication sur la pathologie dont souffre l’enfant. Moi, je me débrouille grâce à mes contacts pour grappiller des informations à gauche et à droite. Mais rien n’est clair. Par exemple, certains écoliers qu’on m’a confiés n’étaient pas propres. Or, nous ne sommes pas censés toucher les enfants. Comment faire?»

Selon Nicole, les principaux interlocuteurs des assistants à l’intégration sont les enseignants, avec qui les rapports peuvent parfois être conflictuels. «La direction, elle, estime généralement que le travail est fait tant qu’elle n’a pas de retours négatifs. Or, les assistants auraient besoin de plus d’encadrement: ils portent une lourde responsabilité. Certains se détruisent la santé et craquent psychologiquement.»

«Cela fait deux ou trois ans que nous sommes en pourparlers avec le DFJC, précise Aristides Pedraza, du Secrétariat fédéral du syndicat Sud. Il n’est pas question qu’il y ait une rentrée de plus sans nouveaux éléments de stabilisation et de sécurisation de l’emploi. Le Conseil d’État a tout en mains pour régler cette question.» Porte-parole du DFJC, François Modoux se veut rassurant: «Sans pouvoir préjuger de la décision du Conseil d’État, le Département met tout en œuvre pour que cette opération de contractualisation puisse aboutir dès que possible.» (24 heures)