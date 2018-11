Les petits génies des maths ont leur paradis depuis 10 ans

«Au gymnase, j’étais dispensée de cours de maths et j’étais d’office créditée de la même note pour toute l’année: 6. Mais j’aime tellement cette matière que j’allais quand même aux cours.»

C’est peu dire que Sonia Bouchiba aime les chiffres. À 23 ans, la jeune femme est en dernière année de Master en physique des hautes énergies à l’EPFL. Une école, malgré son jeune âge, qu’elle fréquente depuis près de dix ans. C’est en effet en 2009 qu’elle découvre le campus dans le cadre du cours Euler, du nom du célèbre mathématicien suisse (1707-1783). Ce programme, taillé sur mesure pour les élèves à haut potentiel de Suisse romande âgés de 10 à 18 ans qui ont tendance à s’ennuyer en classe, a fêté ce mercredi ses 10 ans.

Pour l’occasion, le cours, qui se déroule d’ordinaire à la même heure, n’a pas eu lieu. À la place: une cérémonie d’anniversaire où l’appétit mathématique de ces surdoués a tout de même été rassasié. Le premier intervenant, Stanislav Smirnov, lauréat de la médaille Fields (considérée comme le Prix Nobel des maths), les a régalés d’une présentation sur «l’ordre et l’irrégularité» et sur la beauté des fractales.

Unique en Europe

Ce cours pour petits génies est né d’une discussion entre Patrick Aebischer, alors président de l’EPFL, et une professeure de mathématiques de l’école, Kathryn Hess Bellwald. Cette dernière avait le profil idéal pour fonder le cursus: elle a bouclé son doctorat au MIT à 21 ans, après avoir elle-même suivi des cours de maths réservés aux surdoués… créés par ses parents.

C’est ce programme, qui avance deux fois plus vite que le système «normal», que l’enseignante a adapté aux standards helvétiques. Dans le détail, le cursus s’échelonne sur six ans. Les trois premières années sont consacrées au programme de la 9e année HarmoS à la maturité, les trois dernières à une matière traditionnellement réservée à l’université. «Ça va beaucoup plus vite qu’à l’école, c’est plus rigoureux et l’enseignement va au fond des choses. Le cours Euler m’a appris à travailler et à me confronter à des difficultés, ça m’a beaucoup aidée pour la suite», se souvient Sonia Bouchiba.

Aujourd’hui, le cursus compte quelque 110 étudiants répartis en six classes et le dernier concours d’entrée (qui ne teste pas le Q.I. mais l’intuition mathématique) a vu s’affronter plus de 350 candidats. Seuls une trentaine d’ados décrochent une place chaque année dans ce concept ouvert à toutes les bourses: l’année ne coûte que 100 francs.

Le concept a donc trouvé son rythme de croisière. Ce qui n’allait pas forcément de soi au début. «Nous n’étions pas sûrs que ça fonctionnerait, il y avait beaucoup d’incertitudes, reconnaît Jérôme Scherer, maître d’enseignement et de recherche à l’EPFL et directeur administratif du cours Euler. Il a fallu convaincre les Cantons romands que notre cours pouvait remplacer les leurs. Nous sommes ainsi tenus de suivre leur programme, mais nous allons beaucoup plus loin. Tous les Cantons romands ont fini par accepter de jouer le jeu. Nous avons aussi des élèves fribourgeois et bernois pour ce programme unique en Europe», poursuit le responsable.

Aujourd’hui, il boit son petit-lait. «Pour un prof de maths, ce cours est un rêve! Les élèves sont heureux, enthousiastes et ont soif d’apprendre, ils nous poussent.» Le jeune Jonah Osterwalder, 13 ans, est de ceux-là. Louant les bienfaits du cours, le jeune Lausannois relève un autre aspect du cursus qui est primordial pour ces ados et que louent les spécialistes ( lire ci-contre): se retrouver avec des personnes au profil identique. «Ici, tout le monde a de la facilité, je me sens dans mon environnement.» (24 heures)