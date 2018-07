Les «petits hommes orange» des bords de routes battent le pavé pour leur vie

Un cône renversé sur une route. Une longue trace de freinage. L’image de l’affiche est forte. Elle symbolise tout le danger auquel sont exposés les ouvriers de la route chargés de son entretien. Ce mardi sur la Riponne à Lausanne, mais également à Coppet, à Vevey et à Yverdon-les-Bains, ces hommes tout d’orange vêtus sont allés à la rencontre de la population afin de les sensibiliser à la difficulté de leur travail. Avec le même message que sur l’affiche choc: «Respectez notre vie. Nous protégeons la vôtre.»

C’est bien simple: les gens ne font plus attention au volant

Christophe Reynaud tracte sur la Riponne. Il est employé d’entretien sur l’autoroute depuis cinq mois. «C’est tout frais.» Avant de travailler sur le bitume pour la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), il était chauffeur routier, pendant dix ans. «Du haut de ma cabine, j’ai pu observer les automobilistes au volant. C’est bien simple: les gens ne font pas attention! Finalement, au bord de la route, on compte surtout sur l’équipe pour se protéger du danger. On ne peut toutefois pas partir au boulot la boule au ventre. Ce danger fait partie de notre quotidien.» Son collègue Nicolas Panchaud a plus de bouteille.

En plus du danger, on se fait souvent crier dessus

Sept ans qu’il travaille le long de l’autoroute. Son discours est le même: les gens qui sont inattentifs au volant, la surveillance mutuelle entre collègues, la vigilance toujours de mise… Et les insultes. «En plus du danger, on se fait souvent crier dessus.» Ils sont 270 employés d’entretien au Canton, qu’ils travaillent sur les routes cantonales ou sur l’autoroute.

«Ils effectuent une grande et noble action de sécurité publique», est venue assurer la Conseillère d’État Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines. Un rappel nécessaire quand on sait que chaque année, une quinzaine de camions tampon censés protéger ces cantonniers sont accidentés, tandis que de deux à quatre accidents professionnels liés au trafic sont à dénombrer en moyenne. Comme vendredi dernier. Un accident est survenu sur l’A9 faisant un blessé parmi les employés d’entretien. Il stationnait au volant d’une camionnette quand il a été percuté par un conducteur qui a dévié de sa trajectoire. Il s’en sort miraculeusement, mais traumatisé.

Parmi les nouveautés cette année: l’attribution d’équipements de protection individuelle offrant une meilleure visibilité. Laurent Tribolet, chef de la division entretien: «Désormais, du T-shirt à la veste en passant par les chaussures, les polos et les pantalons, chaque employé est équipé aux normes de la tête aux pieds.» Et pour que les bandes réfléchissantes ne partent pas au lavage à la maison, c’est le Canton qui s’en charge. (24 heures)