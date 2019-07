Les primes maladie sombrent dans l’opacité

Les primes d’assurance maladie des Vaudois augmentent inexorablement année après année. Tout comme celles de leurs voisins genevois. En 2018, les assurés vaudois auraient payé entre 150 millions et 200 millions de trop. Les Genevois près de 100 millions. Le 27 juin, le Conseil d’État vaudois s’est fendu d’une lettre adressée au conseiller fédéral Alain Berset (PS) pour lui demander «fermement que l’Autorité de surveillance (Office fédéral de la santé publique) intervienne auprès des assureurs concernés afin qu’ils remboursent le surplus payé par les assurés vaudois en 2018 en le déduisant de leurs primes 2020».

En ce début d’été, les Vaudois ne sont pas les seuls à avoir pris la plume. La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales a aussi envoyé un courrier à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). «La Conférence latine demande une meilleure prise en compte de l’avis des Cantons mais aussi une plus grande transparence notamment sur les réserves des assureurs», indique le conseiller d’État genevois Mauro Poggia.

Les règles du jeu changent

Il faut dire que cette année, les règles du jeu ont un peu changé. Ce qui échauffe les esprits. L’OFSP ne transmettra plus la même qualité d’information lors de la consultation des Cantons sur les primes, en août. Cette nouvelle manière a même fait sortir la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la Santé (CDS) de sa torpeur estivale. «Le Comité directeur de la CDS a également écrit une lettre, peut-être moins fervente que celle des Latins, mais qui demande aussi à l’OFSP de revenir à la pratique d’avant», indique Michael Jordi. Le secrétaire central de la CDS explique précisément de quoi il en retourne: «L’OFSP transmet toujours les coûts par assureur aux Cantons, mais plus les intentions de prime, car l’office estime qu’il n’a pas la base légale pour le faire.»

La marge de manœuvre des Cantons sur la politique des primes se réduit comme peau de chagrin. «Avec le changement de pratique de la part de l’OFSP, ils n’auront plus accès à l’information sur les comptes des assureurs ce qui est très problématique car nous ne pourrons pas apporter la preuve comptable que les Vaudois ont payé des primes trop élevées en 2018», ajoute Rebecca Ruiz. La conseillère d’État vaudoise rappelle au passage un principe de base: «Pour que le système soit compris par la population, il doit être le plus transparent possible.»

La consultation d’août risque donc d’être inutile puisque les Cantons seront sevrés d’information. «Des augmentations de primes pourraient nous tomber dessus sans que nous ayons pu en discuter au préalable avec les assureurs», continue Rebecca Ruiz. La conseillère d’État note que les Cantons sont des acteurs institutionnels majeurs dans la réduction des coûts de la santé. «Il faut aussi dire que le montant des primes impacte les finances cantonales. Dans le canton de Vaud, un tiers des assurés bénéficie de subsides LAMal.»

De son côté l’OFSP voit les choses différemment. L’office estime que les Cantons reçoivent «toutes les informations nécessaires pour exprimer leur avis sur les coûts estimés» avant leur approbation. «Malheureusement, ces dernières années, nous avons constaté que certains Cantons avaient discuté avec les assureurs des primes versées. Par conséquent, les rôles et les responsabilités pour l’approbation n’étaient plus clairement définis et n’étaient plus conformes à la loi.»

Une loi «affaiblie»

Pour Michael Jordi on est «sur une question d’interprétation de la loi». Une loi sur la surveillance de l’assurance maladie, entrée en vigueur en 2016, que Mauro Poggia qualifie de «passablement affaiblie» par les Chambres fédérales. En ce sens que l’OFSP ne peut pas contraindre un assureur à puiser dans ses réserves jugées «excessives» pour limiter l’augmentation des primes. En revanche, l’office peut forcer un assureur à augmenter ses primes si ses réserves sont jugées insuffisantes. «Cela est déjà arrivé, indique le ministre genevois de la Santé. Certains Cantons s’en sont rendu compte et s’en sont plaints. Ce qui expliquerait pourquoi l’OFSP veut limiter encore plus l’information transmise aux Cantons.»