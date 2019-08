Les prisons ont leur chasseur de drones

Lundi après-midi, sur une place de tir de l’armée, à quelques encablures de Coire, un drone s’envole. Philipp Furrer épaule le drôle de pistolet qu’il a conçu et vise l’engin qui bourdonne à une trentaine de mètres du sol. Une détonation retentit, le drone tombe comme une pierre. En s’approchant, on découvre le multicoptère entortillé dans un filet lesté de quatre poids qui a bloqué ses hélices. Il vient d’être fauché par le Dropster, un flingue antidrones conçu par la start-up grisonne Droptec, filiale du sous-traitant automobile Polycontact.

Développé sur demande de la police cantonale grisonne puis testé au Forum économique de Davos, le dispositif fait désormais partie de l’équipement de plusieurs polices du pays mais aussi des forces spéciales allemandes, polonaises ou encore de la Gendarmerie royale canadienne. On le retrouve aussi dans certaines prisons suisses et autrichiennes (lire encadré). Il faut dire que l’éventualité de voir un drone survoler la cour pour y lâcher un objet – drogue, téléphone, arme – constitue la hantise de tout responsable pénitentiaire. Une crainte renforcée par l’explosion des drones de loisir (il y en aurait plus de 100'000 dans le pays), toujours plus perfectionnés.

Présent aux EPO

Le canton de Vaud ne fait pas exception. Il y a quelques mois, des drones ont été aperçus au-dessus de prisons vaudoises, confiait Béatrice Métraux, conseillère d’État en charge de la Sécurité, le mois dernier. Le même jour, le Conseil d’État annonçait qu’il serrait la vis aux drones. Il est désormais interdit d’en faire voler un à moins de 300 mètres des prisons, mais aussi des postes de la gendarmerie ainsi que des sites du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal. Avec des amendes salées, qui peuvent grimper jusqu’à 100'000 francs, pour les contrevenants.

Le nouveau règlement cantonal, voulu par le Conseil d’État, concerne aussi les hôpitaux, les cliniques pourvues d’un héliport ou encore les opérations de police en cours. Mais les prisons constituent indéniablement le point le plus sensible de ce train d’interdictions.

Interrogé sur l’arsenal à disposition pour contrer le phénomène, le Service pénitentiaire (SPEN) reste très évasif. «Nous ne communiquons jamais sur les dispositifs sécuritaires», lâche Marc Bertolazzi, son porte-parole, qui évoque pêle-mêle des brouilleurs d’ondes ou encore des filets. «Nous ne nous dévoilons pas les options choisies pour d’évidentes raisons de sécurité, mais nous avons le moyen de lutter contre des éventuelles intrusions», poursuit le porte-parole. Il n’en dira pas plus. Certaines prisons du pays sont en revanche bien plus loquaces.

À Coire, Tom Lardelli, directeur marketing de Droptec, a lui aussi la parole un peu plus libre. «Nous avons vendu plusieurs pistolets au Canton de Vaud, assure-t-il, citant rapidement la plus grande prison du canton: les Établissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Son personnel possède le Droptser. Nous l’avons formé et entraîné à son maniement. Les autres armes doivent naviguer entre les différents établissements au gré des besoins. Nous avons aussi vendu des pistolets à des équipes de sécurité privées de personnalités de l’arc lémanique.» Vendu 3900 francs pour sa version de base, 4350 francs dans sa livrée améliorée (avec dispositif d’appui), le Dropster s’est écoulé à quelque 70 exemplaires l’an dernier.

Prise en main rapide Concrètement, le Dropster est une version modifiée des pistolets lance-fusées (PLF) de l’armée. La start-up a fabriqué un canon plus fin et une pièce pour épauler l’arme. Ne reste qu’à visser l’embout en forme d’entonnoir qui embarque le filet ( 2,4×2,4 m ) et à glisser une cartouche à blanc dans le canon. En une trentaine de secondes, l’arme est prête.

Expérience faite, l’engin, qui tient dans une mallette, est très maniable. «C’est le but, explique Christian Gauer, directeur de Droptec. En vingt secondes, n’importe qui doit être capable d’abattre un drone. Nous proposons aussi des modules d’entraînement.» Sur la place de tir grisonne, le discours promotionnel du patron se vérifie. Après une rapide prise en main, une explication succincte du dispositif de visée et trois tirs d’entraînement sur une cible, on tente d’abattre un drone, en vol stationnaire. La première tentative est un échec, la deuxième sera la bonne. Une manœuvre qu’on imagine forcément plus délicate lorsque le drone est en mouvement.