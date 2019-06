«Les prix chassent les entreprises à l’extérieur des agglomérations»

Cheffe du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, Andréane Jordan Meier replace dans une perspective cantonale le manque de zones artisanales (ZA) disponibles dans le Gros-de-Vaud.

La situation de blocage évoquée ci-dessus est-elle représentative de ce qui se passe dans le canton?

Oui et non. Oui, parce que le moratoire sur la création de nouvelles zones artisanales, décrété par le Conseil d’État suite à l’entrée en vigueur de la LAT et à des verdicts rendus par le Tribunal fédéral, bloque effectivement certains dossiers en ce moment. Mais il n’y a pas de manque chronique à l’échelle du canton. Selon le dernier recensement effectué en 2015, sur les 3200 hectares de ZA vaudoises, il y en avait encore près de 700 disponibles, soit un potentiel d’au moins 22'000 emplois supplémentaires pour les quinze prochaines années.

Ces surfaces disponibles sont-elles équitablement réparties sur le territoire?

Non. Il y a en a beaucoup dans la Broye, dans le Chablais et dans la région d’Yverdon, mais quasiment plus du tout dans les autres agglomérations, principalement situées sur l’arc lémanique. Dans ces régions, elles entrent en concurrence avec celles dédiées au logement. Et comme il y a un manque dans ce domaine, les prix grimpent. Cela chasse les entreprises du secteur secondaire vers l’extérieur de ces agglomérations, mais à l’extérieur, la légalisation de nouvelles zones se heurte aux problématiques du mitage du territoire et de la protection des surfaces d’assolement.

Que peut faire le Canton?

La priorité est de terminer le travail d’inventaire en cours dans chaque région. Nous pourrons ensuite mettre en place avec les régions des systèmes de gestion de ces zones, qui démontreront que nous utilisons efficacement et rationnellement le sol en fonction de besoins établis. Comme il y a déjà bien assez - voire trop - de surfaces disponibles pour le secteur tertiaire, nous plaçons l’essentiel de nos efforts sur le secteur secondaire. Pour nous, l’industrie et l’artisanat font pleinement partie de la diversité et de la richesse de l’économie de notre canton. (24 heures)