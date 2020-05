«Les problèmes d'alcool vont s'aggraver avec la crise»

Les crises qui secouent la société peuvent être très différentes, mais on y retrouve invariablement une même constante. La consommation problématique d’alcool s’aggrave en période de détresse. «Cela a été observé lors de la crise sanitaire du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003, de la crise économique en 2008 ou encore lors de catastrophes naturelles telles que les tsunamis ou les ouragans. La littérature scientifique tire à chaque fois le même constat: en temps de crise, les problèmes d’alcool s’aggravent. Rien n’a encore été écrit à ce sujet sur le Covid-19, mais il est très probable que la pandémie actuelle n’échappe pas à cette triste règle.»

La mise en garde est signée Gerhard Gmel. Chercheur à Addiction Suisse reconnu pour ses travaux sur la consommation d’alcool, professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL au sein du Service de médecine des addictions du CHUV et consultant de l’OMS, l’expert relève deux raisons principales pour expliquer cette tendance. «Il y a premièrement la peur. Pour évacuer le stress et éloigner les sentiments négatifs, des personnes utilisent l’alcool en automédication.»

Loin du regard de l’autre

La deuxième raison est à chercher dans l’inédite situation de semi-confinement dans laquelle la société est plongée depuis des semaines. Loin du regard des autres, plus facile de se servir un verre, indique en substance Gerhard Gmel. «Avant le confinement, le consommateur se servait un verre en rentrant le soir.

«Avant, le consommateur buvait le soir. Aujourd’hui, beaucoup sont tentés de boire dès midi»

Aujourd’hui, sans le contrôle social que constitue l’entourage professionnel, dans le cadre du télétravail ou encore du chômage, beaucoup sont tentés de boire une bière à midi, avant d’enchaîner jusqu’au soir.»

Dans la catégorie des groupes vulnérables, le chercheur place également les personnes fortement confrontées à un risque d’infection – et donc plus anxieuses –, comme celles travaillant dans le médical, les transports publics ou encore la vente.

Effet pervers de la situation: ces pics de consommation ne sautent pas aux yeux. «La tendance à la hausse n’apparaîtra pas dans les chiffres de vente des grandes surfaces», confirme Gerhard Gmel. Et pour cause: chez une large part de la population, entre fermeture des lieux festifs et baisse des interactions sociales, la consommation d’alcool diminue. Idem pour l’ivresse ponctuelle des jeunes, ralentie par les mesures prises pour endiguer la pandémie. «Les baisses de revenus annoncées vont également contribuer à faire baisser les dépenses liées à l’alcool, sauf chez une minorité de consommateurs, les plus problématiques.»

Reste à définir une consommation «problématique». Pour l’expert d’Addiction Suisse, quelque 300000 personnes sont concernées en Suisse, sans compter ceux qui ne sont pas détectés. D’où la nécessité d’un fin monitorage de la consommation. «Il est probable que ce chiffre parte à la hausse. On parle d’une consommation problématique au-delà de deux verres par jour pour les hommes, un pour les femmes. Il est d’ailleurs indiqué de ne pas boire d’alcool au moins deux jours par semaine, pour éviter les problèmes de santé.»