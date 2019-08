Les restaurateurs de la région manquent de bras

Chaque été, Julia Lucas, responsable de la Brasserie J5 à Montreux, engage des extras pour compléter son équipe. Mais cette année, elle a connu bien des difficultés à trouver preneur pour ces courtes missions: «La Fête nous amène plus de clients mais elle emploie aussi beaucoup de monde. C’est donc l’équipe des cadres, moi compris, qui a dû combler les trous.»

La Fête des Vignerons offre effectivement de beaux avantages à ses employés. «Le cadre est exceptionnel et vivre Vevey avec cette ambiance, c’est une chance qu’on n’a que toutes les vingtaines d’années!» explique Damien Donat, barman à la terrasse Nestlé, sur les quais.

Ce Veveysan, habitué des missions de courte durée, constate, lui aussi, un manque de personnel sur «Extra Hôtellerie-Restauration Vaud», la page Facebook qu’il modère: «D’habitude, on a plutôt tendance à avoir du monde en trop. Mais cette année, c’est plus difficile.»

Pour d’autres, les raisons de travailler à la Fête des Vignerons sont plus pragmatiques. C’est le cas de Lisa-Fleur Lucas (aucun lien de parenté avec la responsable du J5), étudiante à l’École hôtelière de Lausanne: «Le gros avantage pour moi, c’est que je suis sûre d’avoir du boulot. Je gagne un peu moins à l’heure que dans les établissements où j’ai l’habitude de travailler, mais ici j’en ai un nombre fixe par semaine. À la fin de l’été, j’aurai sûrement gagné plus que les autres années.»

Certains n’ont pas eu cette chance. Martin (prénom d’emprunt) avait trouvé un job d’été dans une entreprise d’événementiel engagée par la Fête. Il devait distribuer des bouteilles d’eau pendant minimum six heures par jour. Mais rien ne s’est passé comme prévu: «Le premier jour, on a bossé que trois heures. Ils se sont rendu compte qu’ils avaient prévu beaucoup trop de monde. Le lendemain, on recevait un SMS nous informant de la rupture de notre contrat.» Le jeune homme a été dédommagé d’environ 250 francs, alors qu’il avait estimé à 3200 francs son salaire pour la durée de la Fête.

Un impact inattendu

La pénurie dépasse même les «frontières» de la Riviera. À Lutry, Melody Germann, gérante du burger bar Non-Stop, peine aussi à trouver des personnes intéressées par ce type d’emploi: «Les jeunes ont préféré aller travailler à Vevey et faire un maximum d’heures. Du coup on a eu moins de monde par rapport à l’année passée. On s’en est sortis parce qu’on a une bonne équipe déjà en place.»

Dans les établissements en sous-effectif, la situation a des conséquences sur la qualité du service. «Le problème, c’est surtout la durée. Se débrouiller avec les moyens du bord pendant un festival qui dure deux semaines, comme le Montreux Jazz, n’est pas un problème. Mais cet été, avec la Fête des Vignerons, c’est de juin à mi-août qu’on doit improviser, et il y a encore la canicule qui s’ajoute à tout ça. Les clients ne sont pas toujours très compréhensifs et ça se ressent», explique Julia Lucas.

À noter que cette situation ne profite pas seulement à la Fête des Vignerons. Simon Vogel, directeur de Coople, une plateforme d’emploi à la demande, a constaté une augmentation des requêtes venant du milieu de l’hôtellerie depuis le mois de juin: «De plus en plus d’établissements viennent vers nous. Il y a aussi une hausse de la demande de la part de structures plus petites, avec lesquelles nous n’avions pas l’habitude de travailler auparavant.»