Les salaires des soignants seront revus à la hausse

Le personnel des EMS, CMS et hôpitaux régionaux vaudois attend de pied ferme les augmentations promises. Ce sera pour 2020. Un accord a enfin été conclu entre les partenaires sociaux afin d’appliquer les dispositions visant à améliorer leurs conditions salariales.

Dès 2020 donc, la grille du personnel du secteur sanitaire parapublic (tous les postes, pas uniquement les soignants) s’alignera sur celle de la Convention collective de l’Hôpital Riviera Chablais, plus favorable.

Rappelons que le Conseil d’État avait entériné au mois de mai cette revalorisation salariale, s’engageant à participer à hauteur de 13 millions de francs. Les premières augmentations auraient dû prendre effet en septembre dernier. Mais les faîtières patronales des hôpitaux de la FHV, des soins à domicile et des EMS ont peiné à s’entendre. Les négociations se sont enlisées, faisant perdre patience au personnel qui a manifesté le 5 novembre dernier.

Entre-temps, la conseillère d’État Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, a décidé d’intervenir, accompagnant les discussions entre les parties en qualité de médiatrice.

Au final, le Canton prendra à sa charge les charges sociales (2,6 millions) liées à la bascule de grille salariale, en plus des 13 millions qu’il s’était déjà engagé à payer. Les différentes institutions concernées participent, quant à elles, à hauteur de 4,4 millions.

Le Conseil d’État salue un accord qui valorise «des professions majoritairement féminines et indispensables au système de soins et à l’accompagnement» et «réduit les écarts de rémunérations entre les secteurs public et parapublic de la santé».

«Je suis extrêmement satisfaite que les partenaires sociaux soient enfin parvenus à un accord, réagit Rebecca Ruiz. C’est une revalorisation attendue des salariés concernés.»

Les syndicats, prudents, ont décidé de maintenir leur préavis de grève du 5 décembre jusqu’à la signature officielle dudit accord par les faîtières patronales.