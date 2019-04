Les socialistes vaudois soutiennent RFFA

Le partis socialiste s’est réuni mardi soir en congrès extraordinaire à Lausanne pour se prononcer sur les recommandations de vote pour les scrutins fédéraux du 19 mai prochain.

Un congrès clairsemé avec une septantaine de militants présents. Mais la jeunesse socialiste (JSV) s’était, elle, déplacée en nombre. Un rééquilibrage des forces qui a permis de mettre un peu d’ambiance dans le débat sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA). Les camarades ont soutenu, par 50 voix contre 15 et 2 abstentions, le paquet fédéral.

«Cet argent est important»

Mehdy Henrioud membre de la JSV a embrayé: «Un parti socialiste ne saurait voter pour une loi qui concentre encore plus les richesses entre les mains de quelques actionnaires.» Son camarade Kevin Buthey en a remis une couche: «Les bourgeois doivent se frotter les mains avec ce compromis.» Des diatribes qui ont permis aux caciques du parti de prendre leur élan pour défendre la réforme.

«Cette réforme met fin aux statuts spéciaux qui sont l’outil le plus infâme de prédation fiscale», a rétorqué le chef du groupe PS aux Chambres fédérales, Roger Nordmann. L’ancienne conseillère nationale Marlyse Dormond a, elle, souligné l’intérêt de cette réforme pour les retraites: «Deux milliards pour l’AVS, ce n’est pas rien. Cet argent est important, il va permettre de casser la pression sur l’AVS».

«Ce paquet c’est quoi?» A questionné le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard: «C’est un milliard de compensation pour les cantons et les communes, deux milliards pour l’AVS et la suppression des statuts spéciaux. Vous voulez dire non à quoi là dedans?!»

Sans surprise, les militants socialistes se sont prononcés à l’unanimité pour la révision sur la loi sur les armes. Celle-ci prévoit de durcir les conditions de détention des armes semi-automatiques.