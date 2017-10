Les soignants appelés à se mobiliser

Le Syndicat des services publics (SSP) ne lâche pas le morceau. Il y a un an, il organisait une action sur le plan national marquée par une manifestation des employés d’hôpitaux à Lausanne. Cette année, la section vaudoise met sur pied une journée d’échanges au Cazard, le samedi 11 novembre de 11h à 15h.

En novembre 2016, le syndicat dénonçait une «situation alarmante» chez les infirmières, les aides-soignants et les assistants en soins et santé communautaire (ASSC) vaudois. Aujourd’hui, les thèmes sont identiques: «Epuisement chronique, surcharge de travail (physique et psychique) permanente, stress et tensions au travail», pour n’en citer que quelques-uns.

Selon David Gygax, secrétaire du SSP-Vaud, l’origine du mal remonte en grande partie au nouveau mode de financement des hôpitaux introduit en 2012. Les établissements de soins sont mis en concurrence et doivent se comporter «comme des entreprises rentables». Et de l’argent public est versé aux cliniques privées. «Le changement de financement de 2012 déploie ses effets. Ce que le personnel dit et vit est inquiétant. En outre, alors que des cliniques privées étendent leurs activités, des services du secteur public sont menacés de fermeture, à l’exemple d’une des maternités de l’Est vaudois», déclare David Gygax.

Le chef du Département de la santé et de l’action sociale, Pierre-Yves Maillard, comprend le grief sur le fond: «Je partage, d’une manière générale, les critiques émises à l’égard du financement hospitalier introduit par la Confédération en 2012. Le financement, par l’Etat, d’interventions hors canton ou en cliniques privées qui étaient auparavant à la charge des assureurs complémentaires a causé au plan national 1 milliard de surcoûts à la charge des cantons. Et l’élargissement de l’offre subventionnée a causé un autre surcoût de plus de 1 milliard à charge de l’assurance de base.» Mais le Canton a pris des mesures: «Le Canton de Vaud est un des seuls à avoir réduit sa liste hospitalière au moment de la réforme de 2012. Nous avons ainsi limité la participation financière publique dans le secteur privé en la réservant à des patients qui n’ont que l’assurance de base et dont la prise en charge aurait de toute façon été à charge de l’Etat. En plus, il s’agit d’un nombre limité de cas, qui sont censés décharger les hôpitaux publics dans des domaines engorgés. Cette situation peut être revue en fonction de la réalité des taux d’occupation des hôpitaux.»

Quant aux effectifs, ils suivent une courbe positive, affirme Pierre-Yves Maillard: «Il n’y a pas eu de réduction. La croissance est continue, au CHUV et dans les hôpitaux régionaux, et elle suit l’évolution de l’activité. La situation peut toutefois varier d’un hôpital à l’autre.» Le SSP-Vaud souhaite, lui, des remèdes plus énergiques. (24 heures)