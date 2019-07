Les soignants se mobilisent face aux inégalités salariales

Andreia Lazarim, 24 ans, et Florian Rose, 25 ans, sont tous deux infirmiers diplômés HES. Lui a un an d’expérience, elle deux. Et pourtant, à la fin du mois, elle reçoit environ 100 francs de moins que son compagnon. Ses indemnités de nuit et du dimanche sont également plus basses. La raison? Il travaille à l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), qui offre de meilleures conditions salariales, et elle, à l’Hôpital de Lavaux.

Un scandale pour l’un comme pour l’autre. «Déjà qu’on est mal payés, mais si en plus on n’est pas tous à égalité entre nous, ça ne va pas!» proteste Florian Rose, solidaire. «Pour tout ce qu’on fait, on mérite plus. On travaille pour l’humain, on a des responsabilités. Dans les politiques de santé, il faut toujours économiser. Mais tu ne peux pas économiser sur la vie!» renchérit Andreia Lazarim.

Et cette situation ne concerne pas que les infirmiers. Dans le secteur de la santé parapublique vaudoise, les autres professions des soins, de l’accompagnement, de l’hôtellerie et de l’intendance connaissent également des disparités salariales. Une pétition lancée il y a quelques mois par les syndicats de la branche demande l’augmentation des salaires du personnel du secteur. «Mêmes patient-e-s = Même travail = Même salaire!» tel est leur slogan. Déposée le mercredi 10 juillet auprès des faîtières patronales, elle a récolté 7300 signatures.

Pour mieux comprendre la situation, il faut connaître les spécificités des différents acteurs du système de santé vaudois. Il y a d’un côté le CHUV, considéré comme un service de l’État et dont les employés sont soumis à la loi sur le personnel (LPers). D’un autre, les cliniques privées, qui ont leur propre convention collective de travail (CCT). Et pour finir, les établissements privés à but public. Concernant ces derniers, on y retrouve un certain nombre d’employeurs différents: hôpitaux bien sûr, mais également EMS et CMS. Pendant longtemps, aucune convention n’existait au sein du secteur parapublic. Cependant, en 2008, une coopération s’est mise en place entre divers acteurs sanitaires donnant naissance à la convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT san), à laquelle quasi tous les employeurs du secteur parapublic sont soumis. Font exception quelques établissements comme l’hôpital ophtalmique, par exemple.

Depuis, un certain nombre d’améliorations ont été introduites, comme un salaire minimum ou l’indemnisation du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Mais aux yeux des pétitionnaires, ce n’est pas assez. Les inégalités persistent au sein de la profession. Selon une étude de l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), si l’on se concentre sur la fonction d’infirmiers diplômés, la différence s’élève à près de 8500 francs par an de moins pour un salarié d’un hôpital membre de la Fédération des hôpitaux vaudois par rapport au CHUV. En somme, un infirmier perd l’équivalent d’une fois et demie son salaire minimum mensuel selon l’établissement pour lequel il travaille.

Rendre le métier attractif

Martine Barraud, membre du comité de l’Association suisse des infirmières et infirmiers section Vaud (ASI-VD), relève que le nombre d’étudiants formés dans les soins n’atteint même pas la moitié des effectifs nécessaires. Faire converger les pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois permettrait de rendre la profession plus attractive. Alberto Mocchi, secrétaire général de la section vaudoise de l’ASI, abonde: «Les employeurs se rendent compte que, dans la situation de pénurie de personnel que l’on vit actuellement, ils ont besoin d’être attrayants et les salaires font partie de la réflexion.»