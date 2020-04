«Les stations d'altitude peuvent tirer leur épingle du jeu»

L’an dernier, les Suisses ont passé quelque 63'000 nuits dans les hôtels vaudois (sur 140'000 comptabilisées). Les indigènes représentent désormais 45% en moyenne des touristes du canton.

«Cette proportion est la même depuis plusieurs années», indique Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud (OTV). Elle est le fruit d’un travail de longue haleine, notamment depuis la crise de l’euro en 2015. Car le constat que le marché local reste une valeur sûre en temps de crise se confirme une nouvelle fois cet été: c’est avant tout les Suisses que les instances touristiques dragueront ces prochaines semaines.

Dans les différentes destinations, le propos est unanime: les touristes resteront majoritairement dans leur pays respectif. L’absence de voyageurs français, britanniques, néerlandais, mais aussi chinois et américains «va générer un grand trou, estime le directeur de l’OTV. Mais à l’inverse, les Suisses vont sans doute eux aussi rester ici. Si on arrive à les séduire, on pourra combler une partie de ce manque.»

L’OTV prévoit de lancer une campagne marketing en Suisse début juin. Lausanne tourisme est aussi dans les starting-blocks: «En mars déjà, nous avons convoqué tous nos partenaires – hôtels, restaurants, musées, etc. – pour décider d’une stratégie, explique le directeur Steeve Pasche. Nous avons créé un groupe de travail pour aboutir à un plan d’action.»

Les derniers détails doivent encore être affinés, mais la capitale veut mettre en avant dans sa campagne l’olympisme ou l’art de vivre. «Toutes les villes de Suisse vont faire de même. On doit arriver à nous démarquer en mettant en avant nos spécificités.» En temps normal, ces campagnes estivales sont lancées en avril voire en mars.

«Brader n’est pas une bonne idée»

Pas question de casser les prix: les Offices du tourisme misent sur une mise en valeur de l’offre existante, les événements à venir et les nouveautés. «Les hôteliers ont déjà beaucoup souffert ces derniers mois. Il ne serait pas juste de leur demander de faire encore un effort; on courrait en plus le risque d’impacter la qualité de l’accueil, note Andreas Banholzer. Nous devons trouver des soutiens financiers pour les professionnels et leur permettre de proposer des rabais tout en restant rentables.»

«Sans la concurrence de la mer, nous avons la chance de fidéliser de nouveaux clients suisses, cet été» Andreas Banholzer, directeur de l'OTV.

À Lausanne, les prestataires proposeront ainsi quelques réductions. «Mais nous misons davantage sur des offres cumulées mêlant activités et séjour à l’hôtel», décrit Steeve Pasche. «Brader nos produits n’est pas une bonne idée: nous devons au contraire être créatifs», renchérit Patrick Bürgin, directeur de l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses.

Pour l’heure, les instances touristiques sont suspendues à l’actualité. «Nous avons par exemple notre exposition annuelle de land art Ailyos, signale Patrick Bürgin. Est-ce qu’elle pourra avoir lieu? Nous attendons les prochaines décisions du Conseil fédéral pour voir si nous allons de l’avant. Cette exposition correspond à ce que les gens attendent après cette crise: de l’authenticité, du calme et de l’espace.»

Dans les Alpes vaudoises, on estime en effet que les stations d’altitude ont une chance de tirer leur épingle du jeu, comme l’affirme Sergei Aschwanden, directeur de Porte des Alpes (Bex, Villars, Gryon Les Diablerets). «Les gens vont privilégier la montagne. Ils viendront chercher la fraîcheur, mais aussi des destinations moins densément fréquentées.»

Malgré la crise, Andreas Banholzer veut rester optimiste: «Je préfère voir cette situation comme une opportunité: sans la concurrence de la mer, nous avons la chance de fidéliser de nouveaux clients suisses, cet été.»