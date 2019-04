Les sujets délicats qui attendent la nouvelle ministre Rebecca Ruiz

Elue depuis quelques jours, Rebecca Ruiz est déjà au travail. Elle a participé à une réunion jeudi matin avec Pierre-Yves Maillard au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Elle ne souhaite pas, pour l’heure, commenter ce qui l’attend dès le 7 mai, lorsqu’elle se glissera dans le fauteuil de son camarade à la Pontaise. La nouvelle élue potasse les dossiers du DSAS. Il y a fort à faire pour étudier les rouages d’un département mastodonte, porté par 3,9 milliards de francs de budget, à peu près 40% du ménage annuel du canton. À quoi doit-elle s’attendre? Quels obstacles trouvera-t-elle sur son chemin?

Le refrain du CHUV

Le premier dossier qu’elle trouvera sur le bureau de Pierre-Yves Maillard (PYM), c’est le changement de gouvernance du CHUV. Un vieux refrain: la droite voulait déjà privatiser l’Hôpital cantonal en 2004. L’initiative parlementaire du PLR «Pour une gouvernance moderne du CHUV» devrait débouler dans quelques semaines au Grand Conseil. «Ce débat s’annonce central, car un article de l’initiative permet de transférer certaines activités à des cliniques privées», rappelle Vassilis Venizelos (Les Verts), président de la commission de la santé publique du Grand Conseil. «Il est souhaitable que le Grand Conseil récupère enfin le contrôle de ce paquebot», estime au contraire le vice-président de la même commission, Philippe Vuillemin (PLR).

Le Syndicat des services publics (SSP) a d’ores et déjà annoncé qu’il lancerait un référendum si la droite parvenait à ses fins. «Le personnel vit très mal les coupes et les mesures d’économie, beaucoup démissionnent, ce n’est pas le moment de rajouter de la concurrence, estime le secrétaire syndical David Gygax. Nous attendons au contraire du Conseil d’État qu’il écoute les plaintes du personnel.»

Un autre sujet hospitalier attend la nouvelle ministre et pourrait lui causer quelques soucis: la construction du nouvel hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD), qui accuse plusieurs mois de retard. «Un dossier à surveiller étroitement sous l’angle financier»: la mise en garde vient de Philippe Vuillemin.

L’avenir est aux aînés

En explorant les placards de PYM, Rebecca Ruiz trouvera un sujet redoutable: le vieillissement de la population. «Le grand enjeu, commente PYM. Aujourd’hui, l’équivalent d’une demi-ville de Lausanne est âgé de plus de 75 ans. Dans vingt ans, cette population aura doublé. Il faudrait théoriquement prévoir deux fois plus de lits d’EMS et d’hôpitaux dédiés aux aînés. Si on veut l’éviter en partie, il faudra encore renforcer la médecine de premier recours et les soins à domicile.» Rebecca Ruiz devra s’atteler «à une meilleure efficience des soins et à des moyens de réduire la durée des séjours hospitaliers, suggère Vassilis Venizelos. Comme la politique de santé se décide pour une grande part à Berne, il faut espérer un virage des Chambres fédérales vers le centre et la gauche afin d’éviter des décisions désastreuses comme l’était la levée du moratoire sur les cabinets médicaux.»

Philippe Vuillemin promet quelques moments difficiles à la ministre, dans un département qui attire les polémiques comme un aimant. «Les prestations à domicile, par exemple, ne pourront pas satisfaire tout le monde, car le nombre d’infirmières n’est pas extensible à l’infini. Elle devra tenir un langage de vérité aux Vaudois: on fait au mieux mais il y a des limites. C’est à cette capacité de dire la vérité qu’on reconnaît la stature d’un ministre.» Rebecca Ruiz a affirmé pendant la campagne qu’elle allait s’attaquer au problème de la surmédicalisation et aux actes redondants.

Les médecins, quant à eux, attendent Rebecca Ruiz de pied ferme. «Nous avons conclu un partenariat avec PYM pour formaliser nos relations et nous espérons continuer à être entendus, souligne Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine (SVM). Nous devrons discuter pour la future réforme du point Tarmed et nous aimerions un accord-cadre pour les médecins hospitaliers sans passer par la voie législative, comme nous l’avons fait pour les gardes médicales.»

Le leitmotiv des primes

Chaque automne, Rebecca Ruiz devra se coltiner le psychodrame annuel de la hausse des primes. «Je n’ai aucun souci pour elle, elle connaît bien le dossier, dit Vassilis Venizelos. Elle est consciente que les Vaudois ont trop payé ces dernières années, et je suis persuadé qu’elle obtiendra gain de cause.» Les hausses sont étroitement corrélées avec les subsides à l’assurance maladie pour la part des primes dépassant 10% du revenu. Dans son bilan, Pierre-Yves Maillard fait remarquer que la situation est saine. Les primes ont augmenté de 3% en moyenne annuelle, entre 1996 et 2016: c’est la hausse la plus modérée du pays, alors qu’elle atteint 5% en Suisse orientale. Côté coûts, les prestations par assuré ont augmenté de 3,2% dans la même période, contre 3,9% sur l’ensemble du pays. Des chiffres que conteste la droite, car ils ne tiendraient pas compte pas les prestations d’intérêt général (PIG).

Le prix du social

La hausse de la facture sociale se dessine comme une embûche possible. La nouvelle conseillère d’État a déclaré vouloir s’attaquer au chômage de longue durée des seniors et intensifier les «mesures ciblées» pour faire baisser le nombre de jeunes bénéficiaires de l’aide sociale. En somme, poursuivre la politique menée par son prédécesseur. Celle-ci a porté ses fruits, à entendre PYM, qui annonçait ce jeudi une baisse du nombre de bénéficiaires du revenu d’insertion (lire encadré). Mais rien ne dit que les chiffres ne repartiront pas à la hausse. «Le filet social est indispensable, mais nous veillerons à ce que la gestion soit stricte et qu’il n’y ait pas de coulage», prévient solennellement Philippe Vuillemin.

Le mois dernier, le Grand Conseil a voté un moratoire sur la hausse de la facture sociale pour les Communes. Celles-ci ne paieront pas davantage qu’en 2018. La présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV), Claudine Wyssa, estimait il y a peu qu’«une grande partie du problème actuel entre l’État et les Communes vient de la facture sociale davantage que de la péréquation, comme l’avance régulièrement le Conseil d’État». Les aides financières ne sont cependant pas des cadeaux, se charge-t-on de rappeler à gauche. «La première chose que devrait faire Rebecca Ruiz, c’est d’automatiser les subsides pour la caisse maladie qui dépasse les 10% du revenu», plaidait lundi Arthur Auderzet, du syndicat Sud Étudiant-e-s et Précaires. Le lendemain, le Grand Conseil refusait sèchement cette proposition.

Avant de quitter son bureau de la Pontaise, PYM a-t-il un conseil à donner à sa successeure? «Rien de spécial, à part se concentrer sur les problèmes concrets des gens.» Autrement dit, éviter de faire de l’idéologie. (24 heures)