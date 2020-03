Les syndicats inquiets pour les profs et les familles

«J’exprime ma profonde gratitude aux parents, aux enseignants et aux directeurs»

En charge de l’école, la conseillère d’Etat Cesla Amarelle se dit consciente des problèmes tout en faisant observer que des priorités sanitaires et sociales ont dû être dégagées dans un premier temps.



Comment le télé-enseignement va-t-il s’organiser?

Nous sommes pleinement conscients des défis en présence et allons arriver dès la semaine prochaine avec un nouveau dispositif clarifié pour le télé-enseignement à distance. Rappelons-nous que nous avons dû agir dans l’urgence et face à une situation complètement inédite. La priorité numéro un a été de renvoyer la plupart des élèves chez eux et de créer, en deux jours (!), le système d’accueil scolaire.



Quelles sont les difficultés?

Heureusement, nous avons commencé à travailler depuis deux ans sur les questions d’éducation numérique à l’école. Nous testons du matériel sur un très court laps de temps et nous allons le déployer progressivement avec les trois outils numériques nécessaires dès la semaine prochaine. Imaginez par exemple qu’avant la crise du Coronavirus nous nous préparions à tester certains instruments, comme l’agenda électronique de l’élève par exemple, sur 1000 élèves. Et là, tout le nouveau dispositif doit être mis en œuvre d’un seul coup avec 92'000 élèves! Mais nous y arriverons. Mon objectif et celui de l’ensemble des enseignants reste de permettre aux élèves de continuer à se former en faisant attention aux parents qui doivent gérer leur travail en plus de la scolarité des enfants; je veux aussi ici les remercier.



Comment font les tout jeunes élèves?

Pour le cycle 1, il a fallu être inventif. Nous avons proposé des activités à pratiquer avec les parents, comme de rédiger un journal de bord et de faire des jeux éducatifs. Et les enseignants ont contacté chaque famille pour mettre au point la suite.



Et les familles en difficulté?

Il faut bien comprendre que pour certains enfants issus de ces familles, l’école représente souvent un lieu de réconfort. Nous continuons de travailler pour que l’école puisse, dans la mesure du possible, continuer à jouer ce rôle. Par ailleurs, nous allons constituer un service d’appui spécifique aux élèves qui en ont besoin, que ce soit parce qu’ils n’ont pas accès à un ordinateur chez eux ou sur des questions pédagogiques ou familiales. Une hotline a été mise en place le 19 mars par le SPJ pour les parents (ndlr, 021 644 20 32, de 8h à 20h du lundi au vendredi). De manière gratuite et confidentielle nous offrons un service de conseil professionnel pour aider les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants dans la gestion de la vie quotidienne. Des professionnels sont à leur disposition pour les écouter, les conseiller et les orienter.



Aujourd’hui, la Société pédagogique vaudoise a peur pour la santé des enseignants qui gardent les élèves en classe.

Je constate que depuis sa mise en place, le service d’accueil scolaire n'a pas été débordé et les critères de

l’OFSP y sont respectés. Dans les faits, la plupart des demandes formulées par la SPV sont déjà satisfaites et nous avançons sur d’autres. Les syndicats demandent des masques, or tout le monde sait que ces masques sont prioritairement destinés au personnel sanitaire. Tout est entrepris pour limiter au maximum le risque pour les enseignants et les enfants dans les système d’accueil scolaire. Je suis très reconnaissante à celles et ceux qui assurent ce dispositif important. C’est une manière très concrète d’aider le personnel soignant qui est au front. J’exprime ma profonde gratitude aux parents, aux enseignants et aux directeurs de l’école vaudoise qui se battent pour traverser cette période dont on ne sait pas combien de temps elle va durer.