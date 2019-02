Les tests ADN freinés par la procédure

Si l’aveu est la reine des preuves, l’analyse génétique lui dispute sa couronne. Elle est devenue une pièce centrale pour élucider les affaires criminelles les plus graves comme les plus ordinaires.

Depuis la trace laissée par un meurtrier sur une pièce à conviction à celle de l’oreille d’un cambrioleur plaquée à la porte d’un logement, la découverte de concordances de l’ADN est considérée comme la signature de son acte par le suspect.

Pour autant, ce n’est pas une raison pour ordonner une recherche génétique si elle n’apparaît pas indispensable ou ne suit pas les méandres de la procédure pénale. Il y a loin des séries TV à la réalité helvétique. Deux arrêts récents du Tribunal cantonal le rappellent à la lumière d’autant de cas de ce type. Les deux affaires en question ne sont pas de celles qui feront date dans les annales judiciaires.

La première est une enquête pour dommage à la propriété à la suite du collage en mars 2018 d’une affiche «spécistes» sur une vitrine. Il a fallu l’intervention d’une entreprise de nettoyage. Deux personnes étaient impliquées. Convoquée pour un prélèvement de salive en vue d’analyse ADN, l’une d’elles a expliqué que cela était inutile dans la mesure où l’autre suspect, filmé sur les lieux, avait agi seul et avoué. Les juges cantonaux lui ont donné raison. Ils ont cité la jurisprudence selon laquelle «un prélèvement d’ADN et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée».

Dans le second cas, le suspect a reconnu s’être emparé du porte-monnaie d’une cliente d’une station de lavage automobile à Echandens en septembre 2018. Mais il a nié avoir volé à une autre personne, à son domicile à Morges, des bons Cumulus et l’argent de la tirelire de son fils. La police l’a convoqué pour un prélèvement d’ADN, sous peine de mandat d’amener, sans lui indiquer une voie de recours. Il s’y est opposé avec succès. La police n’avait pas le droit de le menacer à ce stade.

Le prélèvement d’ADN est en effet considéré comme une mesure de contrainte, susceptible de recours. Le cas a été transmis au Ministère public habilité à ce stade. (24 heures)