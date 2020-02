Les touristes chinois interdits de restaurant

L’hôtellerie touchée

La Suisse est dans le top trois des destinations favorites des Chinois. Entre 2012 et 2018, le nombre de nuitées des touristes chinois a augmenté de 83%, selon les chiffres d’HôtellerieSuisse. Ils ne représentent encore cependant que 4% des clients, avec un million de nuitées l’été et 500’000 l’hiver sur un total de 35 millions. «Les dommages directs au tourisme suisse du coronavirus sont actuellement limités, car les voyageurs du Nouvel An chinois, fin Janvier, sont déjà venus et repartis, explique Karin Sieber, responsable communication de HôtellerieSuisse. Toutefois, Suisse Tourisme s'attend à une baisse de 30 à 50 % du nombre de touristes chinois pour les semaines et les mois à venir.» Etant donné que les villes préférées des grand groupes de touristes venus de l’Empire du Milieu sont Lucerne, Interlaken et Zermatt, le canton de Vaud est moins impacté. «On accueille surtout la deuxième vague des touristes chinois, c’est-à-dire les familles et les petits groupes», explique Philippe Thuner, président de l’association Romande des hôteliers.



A l'Hôtel Lavaux, la directrice donne une réponse plus nuancée. Cet établissement quatre-étoiles situé à Cully, propriété du groupe Sidin Hotels (qui compte aussi, dans le canton, l'Hôtel Victoria à Lausanne, le Prealpina à Chexbres et le Bon Port à Montreux) est plus préoccupé par l’absence des touristes chinois. «Nos statistiques 2019 sont formelles: derrière la Suisse et la France, la clientèle chinoise constitue notre troisième source de revenus, précise Isabelle Braga. Nous travaillons beaucoup avec des individus ou des familles, mais surtout avec des groupes qui se déplacent en car. Cette manne asiatique représente, en moyenne sur l'année, 7 % d'occupation, un chiffre en constante progression au fil des années. La clientèle chinoise nous permet par ailleurs d’occuper des cases, si j’ose dire, plus calmes comme les mois de janvier et février par exemple, et donc intéressantes pour nous.»



Du côté de Lausanne, le tourisme chinois occupe 20% du marché du groupe. «Actuellement, nous sommes dans la basse saison, l’influence du coronavirus est moindre, détaille Stefano Brunetti, Directeur de l’Hôtel de la Paix à Lausanne.» Il ajoute par ailleurs n’avoir pas noté de méfiance ou envers les touristes chinois. «Nous ne sommes pas tombés dans une psychose», ajout-t-il.



A noter que le personnel hôtelier n’a pas reçu de consignes particulières à adopter de la part de l’OMS. Pour le nettoyage des chambres, les mesures d’hygiène habituelles suffisent. B.CR. / A.HO.