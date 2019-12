Les trains circuleront bel et bien vers Paris à Noël

La filiale de la SNCF et des CFF, Lyria annonce un doublement de ses capacités entre le vendredi 20 et le dimanche 22 décembre. Une bonne nouvelle pour ceux ou celles qui souhaiteraient rejoindre la capitale française durant les périodes des Fêtes.

Concrètement, et en période de contestation syndicale, les trains circulant au départ de Genève, Lausanne, Zurich et Bâle sont garantis (toujours entre le 20 et le 22 décembre). Ce qui correspond à 3 allers-retours entre Bâle et Paris (ndlr: correspondance CFF à Bâle pour et depuis Zurich), 3 allers-retours entre Genève et Paris ainsi que 1 aller-retour entre Lausanne et Paris via Vallorbe.

Nombre de places doublée

Sur cette même période, la capacité des convois sera «doublée». En clair: chaque train proposera plus de 1000 places, soit au total 14'000 places par jour entre la Suisse et la France, soit 7000 dans chaque sens, selon le communiqué de Lyria parvenu ce mardi 17 décembre.

À toutes fins utiles, sachez que les voyageurs ayant déjà acheté leur billet pour un train qui est supprimé sont invités à l’échanger pour obtenir un nouveau billet. «Les voyageurs pourront échanger ou rembourser leur billet sans frais jusqu’au 27 décembre pour des circulations jusqu'au 25 décembre», selon les conditions du transporteur.

Important: Lyria communiquera dès le jeudi 19 décembre les trains circulant du 23 décembre au 26 décembre.