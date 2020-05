Les trains ne circuleront plus de Montreux à Glion

Datant de 1909, le pont du Vieux Chemin de Glion, situé en aval de la halte de Toveyre sur la ligne de train Montreux-Les Rochers-de-Naye, doit être remplacé par un nouvel ouvrage.

«Cette opération permettra l’installation d’un pont provisoire»

Les travaux, qui ont débuté à la mi-avril, occasionneront une interruption du trafic ferroviaire du lundi 11 mai au jeudi 14 mai. «Cette opération permettra la démolition de l’ouvrage existant et l’installation d’un pont provisoire», explique Jérôme Gachet, porte-parole.

Durant ces quatre jours, les trains ne circuleront pas entre Montreux et Glion, mais seulement entre Glion et Haut-de-Caux. Les arrêts de Montreux, de Montreux-Les Planches, de Toveyre, de Glion et de Glion-Alpes seront desservis par des bus de remplacement selon l’horaire habituel. La Clinique Valmont, elle, sera desservie depuis Glion-Alpes par un minibus selon un horaire spécial. La section touristique entre Haut-de-Caux et Naye est fermée en raison de la pandémie. Le chantier du pont du Vieux Chemin devrait se terminer en octobre. Le nouveau pont sera installé entre le 28 septembre et le 1er octobre.