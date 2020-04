Les tribunaux sont privés de leur ballet mais la justice s’active en coulisses

Une responsabilité économique

En hissant d’un cran son degré d’activité, l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) a songé à tous ceux qui dépendent directement de son travail, les quelque 800 avocats vaudois, dont 90% sont indépendants. Dans leurs rangs, l’inquiétude est grande: «Il va y avoir un impact sur les études, qui risquent de manquer de liquidités pour assumer charges et salaires, projette le bâtonnier Nicolas Gillard. Même lorsque l’on reviendra à la normale. Ce n’est pas l’avocat qui est payé en premier en cas de difficultés financières…» «Il fallait absolument qu’ils puissent travailler, insiste Éric Kaltenrieder, président de l’OJV. «Nous avons aussi une responsabilité économique envers les avocats. De leur activité dépendent des centaines de personnes, collaborateurs, stagiaires et secrétaires à travers le canton.»



Un système d’avance a été mis en place pour les indemnités d’assistance judiciaire: «Cela permet de verser des montants très rapidement aux avocats; c’est maintenant que les études en ont besoin. Et ce faisant, cela pourrait contribuer à éviter des mises au chômage partiel ou des licenciements au sein d’études. L’argent du chômage pourrait ainsi bénéficier à d’autres.»



Idem du côté du Ministère public: «Tout a été fait de sorte à continuer les flux de paiement usuels: indemnités aux avocats d’office et avances sur celles-ci, factures de partenaires (les interprètes, par exemple), d’experts, etc.», souligne le procureur général, Éric Cottier.