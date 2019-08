Les vagues verte, jeune et féminine ne bouleversent pas les listes électorales

L’électeur vaudois se reconnaîtra-t-il dans le panel de candidats qui lui est présenté pour les fédérales d’octobre? Ils sont 374 (pour consulter la liste complète, cliquez ici), une fois les bugs sur les listes nettoyés, à briguer un des 19 sièges vaudois au Conseil national. La Chambre basse est celle qui représente le peuple. La grève des femmes et les mobilisations des jeunes pour le climat sont passées par là depuis les dernières élections. Les partis ont-ils su capter l’air du temps? Pas vraiment. Les évolutions générales sont faibles en comparaison avec les listes présentées lors du scrutin de 2015.

Femmes

En mars dernier, les Vaudois ont porté une cinquième femme au Conseil d’État. Un cas unique en Suisse. Mais cela ne semble pas avoir eu une grande incidence sur la composition des listes pour les fédérales. Il y a quatre ans, elles étaient 113 sur 327 candidats (34,6%). Cette année, elles sont 146 sur 374 (39%). La progression est loin d’être spectaculaire.

Sur la question du sexe, le clivage gauche-droite reste toujours marqué. La gauche (PS, Verts, POP, EàG, etc.) pratique la parité avec des listes «zébrées». La représentation féminine y est même légèrement majoritaire (52%). Notamment parce que les listes de gauche commencent souvent par une femme et que le nombre de candidats y est impair.

À droite (PLR, UDC, PNS et DS), les femmes ne représentent que 29% des candidats. La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR) reste la seule sortante à droite, l’UDC Alice Glauser ayant choisi de se retirer. Le centre, ou le centre droit, (PDC, Vert’lib, PBD, PEV, etc.) est dans la même situation avec Isabelle Chevalley. Les femmes n’y sont pas mieux représentées, elles représentent 33% du total. Le centre accueille plusieurs formations religieuses qui défendent une vision conservatrice du rôle des femmes.

Climat

La question climatique est plus que jamais d’actualité, la jeunesse se mobilise et les partis vaudois tentent plus ou moins subtilement de «verdir» leur liste avec des intitulés comme «PDC ouVERTure». Sur les 24 listes, 7 font référence aux problématiques environnementales. Il y a les Verts et les Vert’libéraux, évidemment, mais aussi de nouveaux venus comme Urgence Écologique. En 2015, seuls quatre noms de liste comportaient une coloration environnementaliste. À droite, le PLR avait une liste secondaire intitulée «PLR.ECO2 Ecologie-Economie», en 2011. Depuis, le parti a abandonné cette appellation au profit de PLR.Innovation. Les programmes électoraux n’étant pas encore tous connus, l’intitulé des listes laisse déjà percevoir l’orientation du marketing politique qui sera à l’œuvre pour ces élections.

Jeunes

Le dérèglement climatique concerne en premier lieu les jeunes, très mobilisés pour sauver la planète. Mais cela ne se reflète pas dans les listes électorales de 2019. PLR, PS, UDC, Verts et Vert’lib ont comme d’ordinaire une liste «jeunes», mais la moyenne générale d’âge des candidats ne baisse pas sensiblement. Elle est de 41,6 ans contre 42,6 ans il y a quatre ans. Le doyen étant toujours l’inoxydable Jacques Neirynck (PDC), qui fête ses 88 ans cette semaine. Plus significatif, la tranche des 18-29 ans passe de 32% en 2015 à 29,4% cette année.