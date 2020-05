Les zoos suisses se sentent les grands oubliés de Berne

Alors que les responsables des musées suisses ont été surpris de pouvoir ouvrir leurs institutions déjà le 11 mai, les directeurs des zoos et parcs animaliers font la grimace. Ils estiment être les grands oubliés des mesures de déconfinement annoncées mercredi par le Conseil fédéral, puisqu’ils ne peuvent pas ouvrir leurs portes avant le 8 juin.

«C’est incompréhensible car contrairement aux musées, nos visiteurs évoluent surtout à l’extérieur, où le risque de contamination est plus faible que dans des salles fermées, et dans des espaces beaucoup plus vastes», relève Roger Graf, directeur de l’Association des zoos suisses gérés scientifiquement (Zoosuisse). En rappelant que les zoos, obligés de soigner leurs animaux, ne peuvent simplement fermer et se mettre au chômage technique, l’association réclame l’égalité de traitement, aussi financier.

Devant la cage aux singes

Car dans cette situation de crise du Covid-19, les musées ont obtenu du Conseil fédéral une contribution de 280 millions de francs. Pas les zoos, qui sont pourtant représentés auprès de l’Office fédéral de la culture. À la suite d’une demande de soutien financier de Zoosuisse, Le Conseil fédéral a répondu que, contrairement aux musées et autres institutions culturelles, il ne se considérait pas comme responsable des zoos, raison de son rejet de tout soutien.

Interrogé mardi lors de sa conférence de presse sur les raisons de cette mise à l’écart, le Conseil fédéral a semblé embarrassé, avant de répondre qu’un agglutinement de visiteurs devant la cage aux singes ne permettait pas de respecter les distances. «Une réponse lamentable car les zoos peuvent appliquer les conditions d’une ouverture précoce. Nous avons d’ailleurs remis jeudi à l’Office fédéral de la santé notre concept de la branche», s’énerve Roger Graf.

«Nous ne sommes pas que des parcs de loisirs, nous avons une mission éducative, scientifique et de conservation des animaux qui est clairement culturelle», explique Olivier Pagan, directeur du Zoo de Bâle. Également membre du comité de l’Association des musées suisses (AMS), il ne comprend pas ce hiatus entre musées et zoos. D’autant que certains musées d’histoire naturelle présentent aussi des animaux vivants dans des aquariums ou des terrariums.

200'000 francs à Aquatis

À Bâle, c’est bien le Département de la culture du canton-ville qui accorde une subvention au zoo pour accueillir gratuitement les écoliers et une aide à l’exploitation du parc. La Ville de Lausanne a décidé d’accorder une aide ponctuelle de 200'000 francs, par allègement de facture, à Aquatis, qui doit entretenir des milliers de poissons et reptiles tout en restant fermé. Une situation qui représente pour le Zoo de Bâle une perte de plus de 2 millions de francs par mois, et d’environ 2,5 millions par semaine pour l’ensemble des neuf membres de Zoosuisse.

Seul partenaire romand avec le Papiliorama de Chiètres, le parc animalier La Garenne, à Le Vaud, a certes obtenu un prêt d’entreprise de la Confédération, mais qui ne permettra que de combler une partie du trou creusé ces deux derniers mois. «Les animations pour les écoles, qui représentent une bonne part de notre chiffre d’affaires, étant annulées, on a besoin d’une aide financière pour rouvrir avec deux fois moins de visiteurs. Car il faudra se doter de matériel et disposer de plus de personnel pour surveiller les limitations imposées au restaurant, à la caisse, aux toilettes ou autour des enclos», relève Lin Schelling, assistante du directeur.