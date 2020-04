Leurs girons annulés, les jeunesses vaudoises déposent les (l)armes

Des mois. Des mois que Raphaël Cornut et son équipe de «Monnaz-Lanta 2020», au-dessus de Morges, par tous les temps clouent, vissent, peignent, creusent, plient des fleurs en papier, courent les bals du canton pour distribuer des flyers et vendre des gadgets, charment les entreprises pour remplir leur livret de fête.

Car leur giron, début juillet, devait être «la» manifestation de leur vie d'adulte qui démarre, après avoir décroché de haute lutte l'organisation du Giron du Pied du Jura et mis tout leur cœur dans les préparatifs d'un rendez-vous qui devait attirer 25'000 personnes dans le micro-village membre de la commune d'Echichens. Mais la nouvelle, révélée par le Journal de Morges, est tombée ce mardi matin: les manifestations fédérées prévues en 2020 sont annulées, reportées d'un an.

«Préserver la sécurité des membres de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, des sportifs et des visiteurs de nos places de fêtes est de notre devoir»

À Monnaz bien sûr, mais à Rances, Puidoux, Chavannes-le-Chêne et Palézieux (pour le Rallye), c'est un coup de massue alors que des questions majeures comme l'occupation des champs loués aux agriculteurs ou la disponibilité des jeunes dans un an posent des problèmes évidents de logistique pour les organisateurs. «Préserver la sécurité des membres de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, des sportifs et des visiteurs de nos places de fêtes est de notre devoir», explique le comité central, qui a pris une mesure inédite, une année tout juste après avoir paradé lors du centenaire de l'institution à Savigny. «Cette décision a été prise d’entente avec les Jeunesses organisatrices car, devant la fulgurance du virus et cette situation d’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, il est important et nécessaire d'éviter de prendre le risque de participer à une reprise de l’épidémie dans le courant de l’été. Nous devons garantir la sécurité de toutes et tous, perpétuer le principe d’égalité qui prévaut dans notre Fédération en repoussant les cinq prochaines manifestations fédérées les plus importantes de 2020.»

Déception et soulagement

Pour Raphaël Cornut, président du giron de Monnaz dont le thème s'articulait autour de l'émission Koh-Lanta, l'ambiance est un mélange de déception et de soulagement. «On nous posait la question tous les jours, les travaux avaient été arrêtés depuis un moment et on s'y attendait tout de même en espérant que cela n'arrive pas. Maintenant, on peut soit sombrer dans la tristesse, soit tout mettre en oeuvre pour aller de l'avant et mettre les bouchées doubles pour concocter un giron encore plus beau en 2021. Dans l'immédiat, nous allons tout laisser en l'état sur la place de fête, digérer la nouvelle et on repartira une fois qu'on aura pu faire le point avec toutes les personnes impliquées.»

Car un giron n'est pas une petite guinguette au cœur de l'été, mais une manifestation énorme, sur cinq jours, qui nécessite l'engagement d'une Jeunesse, d'abord, mais des anciens, de copains habiles du marteau et du tracteur, de parents et d'une communauté très large. Le site qui recense les bénévoles comptait déjà des centaines de volontaires, alors que nombre de sociétés voisines s'étaient annoncées pour faire à manger aux «travailleurs» durant les pauses de midi lors des week-ends. «On ne va pas pouvoir proposer une saison sans aucune activité aux milliers de fédérés de ce canton, estime Raphaël Cornut. Il y a des idées, encore vagues, mais chacun aura envie de s'amuser et de décompresser si la situation le permet en juillet et août. C'est cependant trop tôt pour en parler.»

Maintien du volet sportif?

De son côté, la FVJC n'évoque pas, comme on a pu l'entendre, une fête centralisée à un moment donné. Toutefois, elle espère pouvoir mettre sur pied au minimum les compétitions sportives, dans le respect des règles qui seront celles du moment cet été. «Le sport est une composante majeure de nos rassemblements et les compétitions se déroulent uniquement entre membres fédérés. Une étude est en cours pour envisager un maintien exclusif du volet sportif, sous réserve du feu vert des autorités compétentes», indiquent encore Cédric Destraz et Lucie Theurillat, président et vice-présidente d'une FVJC dont les drapeaux vaudois seront en berne lors de la traditionnelle cérémonie qui fait dresser les poils lors de chaque rendez-vous fédéré.

Collaboration: Raphaël Jotterand