Leurs projets ont pris vie grâce au SPJ

Pour la première fois, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a publié une brochure qui présente un échantillon de projets de jeunes (âgés de moins de 25 ans) qu’il soutient financièrement. Le SPJ met la main au porte-monnaie pour des domaines aussi nombreux qu’hétéroclites: la culture, le sport, le social, la prévention (santé, racisme, etc.), la citoyenneté, le journalisme, les loisirs, l’environnement ou encore l’humanitaire. Le but du feuillet? «Montrer l’engagement citoyen des jeunes au grand public, explique Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’Enfance et à la Jeunesse. Mais aussi donner envie à d’autres jeunes de s’investir et de solliciter notre soutien.»

Si ces aides existent depuis 2000, elles restent toujours méconnues. Pourtant, elles ne sont pas l’apanage des mineurs en difficulté suivis par le SPJ. «J’étais dans le bureau du Service jeunesse de Vevey quand j’ai vu par hasard une affiche de jaiunprojet.ch (ndlr: organisation mandatée par le SPJ pour offrir une aide gratuite et méthodologique aux jeunes qui veulent solliciter un financement)», raconte Stéphane Bonda Belo. Il est le fondateur de l’association Creativity, qui propose différentes activités artistiques aux jeunes de la région de la Riviera, notamment lors du festival Animai. La plateforme s’est révélée être un soutien inespéré: «La Ville n’avait pas les budgets que nous espérions pour nous aider, détaille Stéphane Bonda Belo. J’ai donc contacté le site, qui nous a suivis lors de la rédaction de notre dossier destiné au SPJ. Je n’avais jamais entendu parler de ces aides cantonales auparavant, alors que j’étais déjà plutôt au courant des différents leviers que nous pouvions actionner.»

L’association demande donc 3500 francs pour pouvoir commencer ses activités et les obtient. «La Ville nous mettait à disposition un local et le SPJ nous permettait de l’investir, détaille le jeune Veveysan. Nous avons pu acheter un piano, une sono, des micros et une table de mixage. Nous avons aussi pu nettoyer les murs, refaire le sol et insonoriser l’espace.» De quoi partir sur des bonnes bases, donc.

Même son de cloche à Yverdon, où l’association AlternatYv a réussi à mettre sur pied un festival écologique grâce aux aides du SPJ. «Nous ne savions pas du tout que nous pouvions formuler une telle demande de soutien, assure Théophile Schenker, coresponsable d’AlternatYv. C’est le Service jeunesse et cohésion sociale (JECOS) de la Ville qui nous a mis au parfum.» Et heureusement: le SPJ a octroyé à l’association yverdonnoise 10 000 francs pour la première édition de son festival, dont le budget total se montait à environ 30 000 francs. «Il aurait été très compliqué, pour ne pas dire impossible, de donner l’ampleur que nous voulions à notre événement sans ce montant, assure Théophile Schenker. C’était donc vraiment une aide bienvenue.»

Peu de publicité

Alors comment expliquer que ces aides financières restent méconnues d’une grande partie des jeunes et des adultes? «Il n’y a jamais eu de campagne promotionnelle à destination du grand public», explique Frédéric Cerchia. Toutefois, le délégué cantonal enfance et jeunesse assure que des communications sont régulièrement transmises aux écoles et aux communes. D’ailleurs, la brochure publiée par le SPJ sera envoyée dans les prochaines semaines aux établissements scolaires.

«Beaucoup pensent que ces projets exigeants sont uniquement portés par des gymnasiens, commence Frédéric Cerchia. C’est totalement faux.» D’ailleurs, ces aides ont aussi pour objectif de responsabiliser les jeunes. «Il y en a qui sont suivis par des travailleurs sociaux de proximité ou des fondations, poursuit le délégué cantonal à l’Enfance et à la Jeunesse. Nous voulons que ces jeunes retrouvent du sens dans ce qu’ils font grâce à leur passion. Notre mission, c’est aussi qu’ils aient une meilleure image d’eux-mêmes.» Et cela permet aussi au reste de la population d’avoir un autre regard sur la jeunesse. «Ces projets montrent aux politiques et aux professionnels que les jeunes s’engagent et sont concernés par la chose publique, argumente Frédéric Cerchia. Il ne faut pas l’oublier.»

100 000 C’est, en francs, le montant du budget annuel dont bénéficie le SPJ pour soutenir les projets de jeunes jusqu’à 25 ans.

Pour soutenir les projets des jeunes, le SPJ bénéficie d’un budget qui a augmenté cette année, passant de 80 000 francs fin 2017 à 100 000 francs aujourd’hui. «Nous donnons au maximum 10 000 francs par projet, explique Frédéric Cerchia. Aussi, il faut remplir quelques critères: les projets doivent être initiés et conçus en dehors du cadre scolaire et les groupes ne doivent pas poursuivre un but lucratif, notamment.»

En 2017, 24 projets ont été soutenus par le SPJ. C’est 9 de plus qu’en 2013. (24 heures)