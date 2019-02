Lex Uber: le Grand Conseil garde un cap assez libéral

La gauche continue d’être éconduite dans l’élaboration de la loi régissant la profession de chauffeurs de taxi et de VTC, comme ceux de la société Uber. Avec le soutien des Vert’libéraux, le camp bourgeois a envoyé à la casse les propositions visant à donner aux acteurs un cadre plus strict, en instaurant par exemple un examen de français et de connaissance du réseau routier aux chauffeurs de VTC. D’autres amendements ont encore été recalés mardi.

Le député Marc Vuilleumier (Ensemble à Gauche) voulait laisser aux Communes la possibilité d’édicter des conditions pour que les chauffeurs de VTC exercent sur leur territoire. «Ce serait contre l’esprit de la loi, qui se veut simple, claire et efficace», a plaidé le PLR Mathieu Blanc. Le ministre Philippe Leuba a aussi défendu l’intégrité de son projet: «Imaginez: un chauffeur de VTC devrait alors connaître l’ensemble des diverses règles communales pour savoir s’il a le droit de faire la course qu’un client lui demande.» Cela «détricoterait» la loi, dit-il, qui repose sur le principe: le Canton régit les VTC, tandis que les Communes régissent les taxis, qui font un usage accru du domaine public.

Plus tôt, le socialiste Arnaud Bouverat suggérait d’interdire aux taxis le cabotage (la prise d’un nouveau client à l’arrivée d’une précédente course) s’il est effectué à l’extérieur du territoire de la Commune émettrice de l’autorisation d’exercer. Ainsi, un taxi yverdonnois déposant quelqu’un à Lausanne ne pourrait pas y prendre un client pour retourner dans le Nord vaudois, par exemple. Là encore, Philippe Leuba s’est interposé, brandissant une directive fédérale de la Commission de la concurrence. «La Comco définit le cabotage autorisé et le cabotage interdit, on ne peut pas aller dans un sens différent.» Proposition rejetée, donc.

En vain, la gauche a mis en avant le cafouillage régnant à Lausanne. «Des taxis pirates viennent de nuit le week-end se poster près des cases officielles ou des night-clubs, faisant concurrence aux taxis lausannois et posant des problèmes de flux de circulation. La situation est ingérable, et on va étendre cette problématique», a argué Arnaud Bouverat. «Le marché seul ne règle pas ces questions», a appuyé Marc Vuilleumier, citant une étude de l’EPFL.

PLR et UDC ont aussi rejeté l’idée de créer une «Commission cantonale des taxis et VTC», qui permettrait aux pros de la branche d’évaluer la mise en œuvre de la loi. Le camp rose-vert peut encore espérer convaincre lors du deuxième débat, qui s’ouvrira bientôt. (24 heures)