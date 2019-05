Licenciements en cours au siège de Terre des hommes

Ambiance tendue, ce mardi matin, au siège lausannois de Terre des hommes. «On ne sait pas encore qui s’en ira», dit-on à l’entrée du bâtiment qui abrite le siège de l’organisation d’aide à l’enfance. Celle-ci doit fait face à des difficultés financières, découvertes dans les comptes 2018. Afin de préserver l'action sur le terrain, la cellule de crise avait identifié la nécessité de couper 55 emplois à plein temps. On sait désormais que douze départs volontaires ont été enregistrés. Et, entre aujourd’hui et demain, 45 personnes se verront signifier leur licenciement.

Il s’agit d’économiser quelques 7,5 millions sur le budget de fonctionnement. Qu’ils soient concernés ou non par cette mesure, les 220 collaborateurs seront chacuns entendus par des représentants de la direction au cours de ce qui se présente comme une journée marathon. Tous les niveaux sont concernés par cette importante restructuration, y compris la direction. Le directeur général est annoncé en congé maladie et, dans un bref communiqué, Terre des hommes indique qu’il sera remplacé ad intérim ces prochaines semaines afin d’accompagner la transition.

Dans son communiqué, l’ONG rappelle que le déficit de 14,5 millions révélés par les comptes 2018 n’est lié à aucune malversation. Dès le début de cette crise sans précédent, il a été admis que le problème budgétaire provenait d’une erreur d’estimation des revenus. Terre des hommes a en effet amorcé un virage visant à agrandir la structure pour lui faire gagner du poids sur la scène internationale. Mais il semble que ses capacités à recueillir de nouveaux dons a été surestimée.

Terre des hommes estime toutefois avoir contribué à l'amélioration de la vie de 4,2 millions de personnes l'an dernier. Ce chiffre, en augmentation dans un secteurs aux difficultés croissantes, est le fruit d'une approche de soins notamment centrés sur la mère et son enfant. (24 heures)