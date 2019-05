Livre interdit: de Quattro va proposer un accord

Le livre de Fabien Dunand, «Une conseillère d’État ne devrait pas dire ça», est paru mercredi à 1000 exemplaires. Sans la photo de Jacqueline de Quattro en couverture, qui a poussé la politicienne à faire interdire provisoirement par la justice, depuis le 27 mars, les 600 exemplaires imprimés par les éditions neuchâteloises Attinger.

Pour l’éditeur et l’auteur, cette prohibition apparaît comme une aubaine: «Une pub d’enfer», relève l’avocat des Éditions Attinger, Me David Freymond. Les 600 exemplaires du livre censuré existent toujours et la mesure provisionnelle qui bloque leur diffusion s’éteindra toute seule le 29 mai. Fabien Dunand et son éditeur ont, comme ils l’avaient annoncé (voir notre édition du 9 mai), renoncé à faire appel contre cette interdiction provisoire.

Il appartient donc à Jacqueline de Quattro d’agir. Son avocat, Me François Roux, évoque un accord qui éviterait le procès dans le but d’obtenir une interdiction définitive: «Soit on trouve une solution d’entente avec M. Dunand et son éditeur – des contacts seront pris à cet effet rapidement – et il ne sera pas nécessaire d’ouvrir un procès sur le fond. Soit aucun accord n’est trouvé, et alors on devra ouvrir une action sur le fond de l’affaire d’ici à la fin du mois – une prolongation est possible – pour soumettre cette problématique au Tribunal de l’Est vaudois.»

Me David Freymond se dit ouvert à la discussion. Tout en critiquant le principe d’un accord que l’éditeur et l’auteur n’ont jamais souhaité jusque-là: «Ce serait donner un blanc-seing à une personnalité politique pour qu’elle s’exprime sur la présentation d’un livre. Nous nous sommes remis à la justice, pas à l’avis de Mme de Quattro», souligne l’avocat. Il précise que Fabien Dunand et Attinger n’ont jamais été approchés par la conseillère d’État depuis l’échec d’une audience de conciliation le 17 avril.

À la fin du mois, «la version originelle du livre sera libre de publication», affirmait l’avocat de Fabien Dunand, Me Elie Elkaim, le jour de la sortie de l’ouvrage modifié. Une volonté de diffusion se heurterait toutefois à une nouvelle interdiction de justice. «Vu que M. Dunand et son éditeur se sont intégralement soumis aux décisions provisionnelles, j’imagine que nous n’aurons pas besoin de faire un procès sur le fond», relève l’avocat de Jacqueline de Quattro. L’affaire du livre interdit devrait définitivement se terminer sans éclat. (24 heures)