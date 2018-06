Lors de sa visite éclair en Suisse, Jean-Paul II a vu les cimes de près

Alors que le pape François est attendu à Genève jeudi, le Vaudois Maurice Decoppet se souvient d’un autre voyage pontifical. L’homme avait été chargé de ramener Jean-Paul II à Rome, après sa visite éclair dans la Cité de Calvin, le 15 juin 1982. «Je m’en souviens comme si c’était hier. Je l’ai pris comme un honneur», raconte l’ancien pilote de Swissair. Un signe du ciel pour cet habitant de Saint-Sulpice, né le jour de la Toussaint, le 1er novembre 1937? «J’avais été désigné trois jours auparavant. Le premier pilote destiné à cette mission l’avait déclinée, il était témoin de Jéhovah», explique celui qui fut syndic de Saint-Sulpice, actuellement président de CGN Belle Époque, de l’Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL) et toujours petit-fils du général Guisan.

Le 15 juin 1982, Jean-Paul II rentrait d’Argentine et d’Angleterre, deux pays en pleine guerre des Malouines, auxquels il avait offert ses bons offices pour faire la paix. «Il était épuisé, ayant juste passé une courte nuit à Rome avant de venir en Suisse», rappelle Maurice Decoppet. Le chef de l’Église catholique romaine avait néanmoins maintenu sa visite d’un jour aux organisations internationales genevoises, entre autres pour aborder les questions des rapports entre science et foi. «Afin d’assurer son rapatriement de Genève à Rome, Swissair avait prévu mon avion ainsi qu’un autre de réserve. Ce vol peu ordinaire a failli me passer sous le nez, confie Maurice Decoppet. Mais la pièce défectueuse sur mon DC8 initialement prévu a pu être heureusement réparée.»

Un «salut!» à son camarade d’armée

Le pape a débarqué en fin de journée à Cointrin. Alors que l’équipage était aligné au garde-à-vous près de l’avion, le pilote vaudois ne s’est pas plié au protocole. «Je ne parvenais pas à lui dire Votre Sainteté, alors je l’ai appelé Monsieur, sans qu’il ne s’en offusque.» Au moment de saluer toute la hiérarchie catholique qui accompagnait le pape, Maurice Decoppet a même lâché un «salut!» à son camarade d’armée Henri Schwery, actuel cardinal au Vatican.

Le vol entre Genève et Rome s’est bien déroulé, sauf que le vent d’altitude nord-ouest de 300 km/h poussait l’avion trop vite en direction de la Ville éternelle par rapport au programme prévu. «J’ai donc effectué un tour du Mont-Blanc, sourit Maurice Decoppet. Et j’ai encore dû effectuer un détour par Malte, les passagers n’ayant pas terminé leur repas.» Car Swissair avait mis les petits plats dans les grands pour l’occasion. Toute sa direction générale était même à bord pour accompagner l’hôte vénéré. Mais le pape, s’étant endormi, n’est pas venu lui rendre visite.

En revanche, le souverain pontife a béni, via les tours de contrôles, les régions traversées lors du vol. Au moment de prendre congé du pilote, le pape lui a glissé: «Je n'avais jamais vu le Cervin d'aussi près.» L'erreur est humaine. Grand voyageur, Jean-Paul II avait aussi tenu à saluer le copilote et l'ingénieur de vol. Qui, très décontractés, ne s'attendaient pas à cette rencontre fortuite. Quelques jours après, Maurice Decoppet a reçu du Vatican un chapelet. Protestant, il l'a donné à son voisin catholique pour qu'il en fasse un meilleur usage.