Lourdes peines réclamées contre le duo père-fille

Arrivée libre dans la salle du tribunal mercredi, D. en est ressortie entre deux gendarmes. Stoïque, cette femme de 41 ans à l’allure juvénile a retiré ses bijoux, déposé son sac à main sur son siège et s’est laissé étreindre par son père et coaccusé accablé, avant de sortir devant un auditoire figé. Le verdict ne tombera que le 6 juin, mais à la demande du Ministère public, la Cour criminelle de l’Est vaudois a pris ses précautions face au risque de fuite.

«Ils ont agi ensemble pour commettre leur crime et mis en place une stratégie.»

Car la peine demandée par la procureure Roxane Bornand-Magnenat est lourde. La représentante du Ministère public a requis pas moins de 20 ans contre D. et 18 contre son père, R., désormais âgé de 81 ans. La magistrate estime que le duo s’est rendu coupable d’assassinat en tuant leur épouse et mère un soir de décembre 2016. Et ce par appât de l’argent. «Il ne fait aucun doute que les accusés ont agi ensemble pour commettre leur horrible crime et ils ont mis en place une stratégie pour cela.»

S’appuyant sur des fluctuations dans les versions de l’un et de l’autre et sur des contradictions entre leurs récits respectifs - «Si je les énumérais tous, nous y passerions la journée»- la procureure a aussi pointé des faits. Les recherches internet retrouvées sur les supports informatiques des accusés montrent que les semaines précédant le drame, le moteur de recherche a été sollicité pour des mots-clés tels que: «comment faire disparaître un corps», «acide» ou encore «mousse expansive».

Selon son analyse, tous deux ont porté des coups sur cette femme décrite comme sujette à des accès d’agressivité, portée sur la boisson et peut-être même atteinte psychiquement. Tous deux ont organisé le nettoyage de la scène de crime, le conditionnement du corps, puis son abandon dans un container aux Monts-de-Corsier où il sera retrouvé quatre mois après par un champignonneur. Tous deux ont mis en scène la disparition de E., laissant sa voiture au bord du Rhône pour laisser croire à un suicide. Tout ceci avec le seul mobile de toucher l’héritage de E., puisque la retraitée jouissait de l’essentiel du patrimoine familial.

Pointant une enquête menée à charge et dénonçant les manquements de policiers, les défenseurs ont maintenu la version de leurs clients, celle d’une succession accidentelle d’événements, conduisant à un dérapage incontrôlé. «Il n’y a aucun élément tangible pour soutenir la thèse de l’accusation, s’est fâché César Montalto, avocat de D. Ma cliente n’est arrivée au chalet qu’après l’irréparable et s’est trouvée prise dans un insoluble conflit de loyauté. Elle a choisi d’aider son père car elle voulait sauver le seul parent qui lui restait. Quant au mobile financier, il ne tient pas: D. venait de signer un contrat pour un emploi! Son couple allait pouvoir prendre un nouveau départ. Pourquoi aurait-elle choisi de s’en prendre à sa mère à ce moment-là?»

«Sa motivation? C’était que cela s’arrête, une pulsion aussi subite que violente.»

Défenseuse de l’octogénaire, Kathleen Hack a appelé les juges à ne pas condamner son client pour «des actes encore plus sordides que ceux qu’il admet avoir commis.» Le vieil homme assume le meurtre et son conseil considère que les éléments constitutifs d’un assassinat ne sont pas réunis: «Il n’y a pas de mobile, pas de préparation. Sa motivation? C’était seulement que cela s’arrête, une pulsion aussi subite que violente. Il est passé à l’acte sans réfléchir, sans même l’intention de donner la mort. Finalement c’est arrivé, un soir comme un autre, mettant un terme à une accumulation d’événements agressifs subis au fil de 40 ans de vie commune.» (24 heures)