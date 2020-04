Loyers réduits pour les petits commerçants

Le canton de Vaud allège la charge locative des petits commerçants et restaurateurs, durement affectés par la crise du coronavirus. Ils ne devront plus s'acquitter que de 25% de leur loyer pour les mois de mai et juin.

Un accord a été trouvé entre les représentants des locataires et des bailleurs vaudois. L'objectif consiste à pallier l'absence d'aide fédérale dans ce domaine, a expliqué la conseillère d'Etat Christelle Luisier, vendredi lors du point presse des autorités vaudoises.

Les deux parties devront signer une convention, selon laquelle le bailleur renonce à 50% du loyer. Le locataire en paie 25% et l'Etat de Vaud prend en charge les 25% restants. L'aide du canton pour les deux mois à venir est estimée à 20 millions de francs.

Unique en Suisse

Il s'agit d'une aide ponctuelle à fonds perdus, a indiqué Mme Luisier. «Chacun participe à l'effort», a ajouté la cheffe du Département des institutions et du territoire, parlant d'un «mécanisme unique».

Pour son collègue Philippe Leuba également, ce type de soutien n'a été accordé «nulle part ailleurs en Suisse.» Le ministre de l'économie s'est réjoui de cet accord entre bailleurs et locataires, deux milieux pourtant «pas réputés pour trouver des consensus», a-t-il affirmé.

M. Leuba a précisé que la mesure s'appliquait aux baux commerciaux dont le loyer mensuel fixe (hors charges) n'excède pas 3500 francs, respectivement 5000 francs pour les restaurateurs. Cette aide «couvre une large part» des café-restaurants du canton, a-t-il relevé.

M. Leuba a aussi promis une procédure administrative «light» pour aller au plus vite et réduire les charges. Les exploitants ayant dû cesser partiellement ou totalement leurs activités sont éligibles. Ils devront adresser leur demande au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). (ats/nxp)