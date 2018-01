Lya et Alyssa sont les premiers bébés vaudois de 2018

Les maternités vaudoises n'ont pas chômé aux premières minutes de 2018. Cette année, deux bambins peuvent même prétendre au titre du premier bébé de l'an. Au chrono, c'est la petite Lya qui a été la plus rapide. Cette toute jeune Valaisanne a vu le jour à Aigle. Mais si l'on veut être tatillon, le premier Vaudois de 2018, en l'occurrence une Vaudoise, se prénomme Alyssa. Elle est née à l'hôpital de Morges. Tout le monde se porte bien.

A l'hôpital d'Aigle, la petite Lya, 3,39 kg et 48 cm, de parents de Vionnaz (VS), est née à 0h13 précises. «Le terme était au 31, on s'était organisé et on a pris nos vacances en conséquence. Tout s'est très bien déroulé. On a même eu le temps de compter les secondes avant minuit, puis la petite est née en quelques minutes», sourit, encore tout ému, le père Jésus-Manuel Fernandez. L'heureuse mère, Regina Fernandez Sipos, se dit plus que comblée. «Pour le premier, l'accouchement a duré 26h. Mais j'étais confiante, toutes mes amies m'ont dit que le deuxième venait plus facilement.»

Les premières naissances de 2016 et 2017 avaient aussi eu lieu à Aigle. Mais cette fois, c'est la maternité de Morges qui a accueilli la première Vaudoise de 2018. Alyssa a vu le jour à 0h59. Elle accuse 3,84 kg sur la balance, pour une taille de 49 centimètres. Alyssa a pris son temps. Le terme était fixé au 24 décembre. Mais lorsqu'elle s'est décidée, tout a été vite. «Nous sommes venus une première fois à la maternité hier soir à 20h00, raconte la maman , Vanessa Boyraz. Ils nous ont dit de rentrer chez nous. Mais nous sommes tout de suite revenus et elle est née ce matin juste avant 1h00.» Ces jeunes parents ont donc passé leur réveillon à faire des allers-retours entre l'hôpital de Morges et Cheseaux-sur-Lausanne, leur lieu de résidence.

Au milieu de plusieurs hôpitaux confrontés à un «boom des naissances» avant les Fêtes, ces deux premiers bébés de 2018 précèdent de peu ceux de Lausanne (2h55 au CHUV), d'Yverdon (5h56) et Payerne (8h58). (24 heures)