Magazine blâmé après avoir décrié «24 heures»

Il n’est pas courant qu’un média, en l’occurrence «24 heures», saisisse le Conseil suisse de la presse (CSP) à la suite d’un article paru dans «Edito». Ce magazine appartient en effet aux deux associations professionnelles des journalistes, Syndicom et Impressum.

L’affaire à l’origine de la procédure n’est elle-même pas banale puisqu’il s’agit de la question de la domiciliation, entre Sainte-Croix et Lausanne, du conseiller d’État Pascal Broulis. Le quotidien zurichois «Tages-Anzeiger», édité par Tamedia comme «24 heures», avait dévoilé cette problématique au public en mai 2018. En juin 2019, «Edito» reprochait au titre vaudois, en évoquant le passé, d’être «presque devenu l’organe du Conseil d’État, le journal officiel». Le magazine affirmait que «le contenu rédactionnel importait peu, c’était d’abord une pompe à fric». Il s’en prenait aussi à l’ancien rédacteur en chef Thierry Meyer.

«Edito» a violé le chiffre 1 (recherche de la vérité) de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» Conseil suisse de la presse

Prise de position du 29 novembre 2019

Dans sa plainte déposée en septembre 2019, «24 heures» reprochait à l’auteur de l’article d’«Edito» «de n’avoir jamais contacté la rédaction pour vérifier ses informations ou la confronter aux accusations dont elle fait l’objet». La plainte relève des erreurs de fait. Selon le quotidien vaudois, «l’article met gravement en cause son indépendance rédactionnelle et la compétence de ses journalistes».

Le CSP juge que la plainte est fondée sur l’essentiel de ses arguments: «En présentant comme des faits des affirmations non sourcées et non étayées, et en faisant l’économie de vérifications qui auraient évité des erreurs de fait, «Edito» a violé le chiffre 1 (recherche de la vérité) de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste.»

Le magazine relevait que son enquête de juin 2019 était étayée par une douzaine de témoignages, «qu’ils soient anciens et actuels journalistes ou membres du personnel des autorités vaudoises». Afin d’assurer leur protection, ces sources étaient restées anonymes.

Mais, estime le CSP, «une enquête entièrement basée sur des sources anonymes ne se justifie que dans des cas exceptionnels». Il devait être possible de recueillir «des avis de personnes identifiées dans le landerneau politico-médiatique lausannois». La conclusion du CSP est dès lors ferme: «En publiant une enquête basée entièrement sur des sources anonymes et en publiant des reproches graves sans avoir entendu les personnes concernées», «Edito» a violé deux règles qui concernent la mention de la source et l’audition en cas de reproche grave.»