Manif pour le climat: «Les petits pas ça suffit pas»

Selon un porte-parole de la police lausannoise, contacté par Keystone-ATS, la manifestation a attiré dans la capitale vaudoise plus de 10'000 personnes, venues réclamer des mesures urgentes pour contrer le réchauffement climatique.

Initiative de la jeunesse, toutes les générations étaient représentées dans la foule. «La manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant avec beaucoup de familles, aucun incident n'est à déplorer», a précisé la police.

Futur à reconquérir

Le cortège est parti peu après 15h00 de la gare de Lausanne pour rallier la place de la Riponne. «On est plus chauds, plus chauds que le climat», «Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité», ou encore «Les petits pas ça suffit pas», ont notamment scandé les manifestants. Quant à la banderole de tête, elle arborait le slogan «Reconquérons notre futur».

Des manifestations étaient organisées en parallèle dans plusieurs villes pour protester contre l'inaction des gouvernements face au réchauffement climatique. En Suisse romande, les jeunes se sont notamment donné rendez-vous à Genève, Delémont, Neuchâtel, Bienne ou Fribourg.

Mobilisation de la jeunesse

Les étudiants, écoliers et apprentis n'avaient cette fois-ci plus besoin de sécher leurs cours, l'action se déroulant le samedi. La précédente manifestation avait mobilisé le vendredi 18 janvier 22'000 personnes dans toute la Suisse, dont 8000 rien qu'à Lausanne. (ats/nxp)