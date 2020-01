Mauvais début d’année pour un conseiller national

«J’ai maladroitement chuté d’un plancher de 3m, beau droit dans mes bottes, sur le béton dans la fourragère.» C’est ainsi que le conseiller national Jacques Nicolet raconte, sur sa page Facebook, l’accident qui va lui coûter de longs mois d’immobilisation et de rééducation. Le lieu de l’accident était pourtant sécurisé, dit-il, non sans préciser que l’alcool n’est pas en cause dans cet accident survenu le jour de Nouvel-An. Les deux talons fracturés, c’est la tuile pour cet agriculteur de Lignerolle et ancien président de l’UDC Vaud.

L’exploitation familiale, où Jacques Nicolet seconde désormais son fils, compte près de 80 vaches à traire. Alors, Nouvel-An ou pas, il y a de quoi faire chaque jour de l’année. «J’étais de service à la ferme et j’ai voulu profiter que la machine à fourrage tournait pour compter le stock de balles de luzerne», raconte le malheureux depuis son lit d’hôpital.

Le pire est évité

Ce travail nécessite de prendre un peu de hauteur dans la grange. «Pour rejoindre un plancher fixé à trois mètres de hauteur, j’ai sauté depuis les balles de luzerne. Mais j’ai tout de suite senti que c’était mal parti.» Rebondissant sur les planches, l’agriculteur s’est retrouvé un étage plus bas. «Avec mes 100 kilos, je n’ai pas pu faire grand-chose, mais je crois quand même avoir amorti la chute, car je n’ai rien à la colonne, ni aux genoux, ni aux chevilles», souffle Jacques Nicolet. Se traînant jusqu’à son téléphone, il a finalement pu appeler son fils au secours.

Au bout du fil, l’élu UDC raconte sa mésaventure avec une pointe d’humour, bien qu’il ait échappé au pire. Mais on le sent affecté. C’est que la rémission sera longue. Les deux plâtres qui immobilisent ses jambes disent tout de sa dépendance aux autres. «C’est une leçon d’humilité quand on découvre qu’on n’a plus aucune autonomie», dit-il en pensant aux professionnels de la santé, mais aussi à son entourage qui devra le «supporter» ces prochains mois. Le conseiller national se fera remplacer dans les commissions où il siège à Berne. Reste encore à savoir s’il assistera à la session parlementaire de mars. «Le Palais fédéral est accessible en chaise roulante mais la suite se décidera ces prochains jours», dit-il.