Mauvaises ondes autour d'une antenne 5G

«Vous voyez ces vielles baignoires renversées et adossées à la ferme, juste en contrebas de la terrasse? C’est là qu’ils veulent construire leur antenne. Et c’est vraiment très près.» Pierre Pera est en mission. À Savigny depuis la mi-juillet, affiches et pétition en bandoulière, il fait partie d’un comité qui mobilise les habitants contre un projet de Salt Mobile SA: ériger une nouvelle station de base de téléphonie mobile, à l’enquête publique jusqu’au 19 août. Là où ça grésille pour les riverains – voisins, pour les plus proches, d’une dizaine de mètres seulement du futur ouvrage –, c’est que Salt entend notamment fournir la 5G grâce à ce nouveau mât.

Carte à l’appui, les opposants assurent que 440 familles seront concernées par le rayonnement direct de l’antenne, soit près de 1200 personnes. Le futur mât de 25 mètres de haut est pourtant bien prévu hors zone à bâtir, comme il se doit, mais à une encablure seulement des quartiers de villas. «Ils en jouent chez Salt en voulant implanter leur antenne dans la cour d’une exploitation agricole», assure Pierre Pera.

«Une bonne intégration»

Pour l’opérateur au contraire, il n’y a que des avantages à cette localisation: «Le fait que notre projet est accolé à une grange existante permet une bonne intégration paysagère et esthétique, lit-on dans le dossier de mise à l’enquête. Cette nouvelle installation nous permettra d’exploiter les bandes de fréquences basses, les bandes de fréquences hautes afin, entre autres, de fournir la 5G sur la zone concernée.»

«Je n’ai pas besoin de la 5G pour que mon frigo me dise d’aller faire les courses»

Pour l’heure, près de 120 oppositions viennent contrecarrer les plans de Salt du côté de La Claie-aux-Moines. Ses détracteurs évoquent la défense de la santé des habitants, la trop grande proximité de l’antenne avec les habitations, la protection du paysage, la dévalorisation des villas et appartements alentour, le principe de précaution prévalant dans l’attente d’une étude actuellement menée par un groupe d’experts de la Confédération sur les impacts de la 5G… Salt Mobile SA considère quant à lui que développer son réseau est «une tâche d’intérêt public».

«J’habite dans le quartier depuis 60 ans. Avec mes parents, nous venions dans un petit chalet pour les vacances. J’y suis resté. C’est le paradis: la campagne tout en étant proche de la ville», revendique Pierre Pera. Il possède pourtant un téléphone mobile… «Mais la 4G me suffit amplement! Je n’ai pas besoin de la 5G pour que mon frigo me dise d’aller faire les courses, ou me faire opérer à distance par un chirurgien à l’autre bout du monde.»

La Muni pas favorable

Les autorités de Savigny sont au courant du projet de l’opérateur, même si la syndique Chantal Weidmann Yenny précise que la Municipalité n’a eu aucun contact avec Salt Mobile SA. «Sachant que le projet de construction se situe hors zone à bâtir, c’est le Canton qui décide si le projet est conforme à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales», ajoute la syndique. Cette dernière relève toutefois que «l’autorité communale a préavisé défavorablement à la demande de cette installation». La Municipalité n’a pas connaissance des délais dans lesquels l’opérateur souhaite déployer la 5G du haut de son mât.