Mélanie, jeune apprentie, remballe le chocolat du CSP

C’est une tradition pour le Centre Social Protestant Vaud (CSP), chaque troisième semaine de novembre: la vente en rue de plus de 10'000 plaques de chocolat à une thune, en collaboration avec les paroisses réformées. Cette année toutefois, le CSP fait souffler un vent de nouveauté sur son opération en confiant le nouvel emballage à une jeune apprentie graphiste, étudiante à l’École romande d’arts et communication (ERACOM) à Lausanne. «Cette expérience me fait mettre un pied dans le monde du travail», se réjouit Mélanie Schiller, une Morgienne de 22 ans.

Toute une classe de 2e année de graphisme de l’ERACOM a été mise à contribution par le CSP. Quinze élèves ont présenté leurs projets: 28 emballages originaux, colorés et variés. Au final, c’est la proposition «Un lien plus chaud» de Mélanie Schiller qui a été retenue.

«J’aime l’idée de ces plaques qui réchauffent»

«L’équipe de projet a aimé la déclinaison des trois écharpes avec leurs noeuds qui symbolisent bien le lien que souhaite créer le CSP Vaud avec la population vaudoise et les paroisses au travers de cette vente annuelle,» raconte la directrice Bastienne Joerchel. Pour Mélanie Schiller, à qui l’on doit aussi la création de pictogrammes pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2020 à Lausanne, les écharpes représentées sur les plaques de chocolat revêtent aussi une notion de réconfort. «Leur vente se déroule dans la rue, aux portes de l’hiver. J’aime l’idée de ces plaques qui réchauffent aussi.»

La vente des plaques de chocolat du CSP se déroule sur trois jours, du 22 au 24 novembre, dans de nombreuses villes vaudoises. À Lausanne, place de la Palud, aura lieu une action spéciale: la vente de vraies écharpes artisanales, tricotées par les participantes de deux clubs de tricots Les Trico'leuses de Nyon et Les Tricoteuses de Croy. Ces écharpes seront vendues au prix de 50 francs.