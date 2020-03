Même éparpillée, la grève féministe a mobilisé

«Nous sommes fortes, fières et pas prêtes à nous taire.» Riponne, Saint-Laurent, Palud, place de l’Europe, gare: ce slogan a résonné aux quatre coins de Lausanne. Si le coronavirus a chamboulé toute l’organisation, provoquant l’annulation des marches principales et la décentralisation des actions, il n’a pas freiné la ferveur des manifestantes. «C’est un 8 mars particulier et improvisé, mais la mobilisation d’aujourd’hui démontre que les revendications féministes sont plus fortes que jamais», se réjouit Tamara Knezevic, l’une des organisatrices de la Grève vaudoise. Même enthousiasme un peu partout en Suisse.

En fin de matinée, des femmes aux foulards et pin’s violets accrochent les slogans, tandis qu’une dizaine d’hommes solidaires transportent une énorme marmite remplie de couscous. La place de la Riponne contraste avec les autres sites, plus calmes. À la Palud, Jacqueline Choulat attend ses camarades pour monter son stand. «Notre but est d’informer les jeunes aux enjeux de la retraite. Les rentes des femmes sont inférieures à celles des hommes en raison du temps partiel et de l’écart salarial», explique cette retraitée de 65 ans, membre du Collectif vaudois.

Convergence des luttes

Il est 14 heures. Une chorale anarchiste donne le ton, la grève est officiellement lancée. «T’as tes règles? Non, j’aime juste pas ta gueule», «Elle le quitte, il la tue»: les panneaux des manifestantes colorent la foule. Des membres du Collectif de la Grève vaudoise parcourent les différents lieux pour énoncer leurs revendications: reconnaissance du travail du care, régularisation des sans-papiers, inclusion des femmes sourdes et muettes, arrêt des discriminations contre les femmes «racisées» et les LGBTI. Ce 8 mars se veut inclusif.

À Saint-Laurent, les panneaux féministes trônent à côté des drapeaux d’Extinction Rebellion, pimpés en violet pour l’occasion. Pas un hasard, puisque cette place thématise l’écoféminisme. «Nous sommes solidaires avec la grève car nos luttes sont indissociables, avance une militante. Nous dénonçons un système qui détruit l’environnement, le même qui oppresse les femmes.» Entre le Starbucks et le McDonald’s, 200 grévistes sont couchées sur le sol, au son d’une «Internationale» remaniée avec des revendications écologistes.

Protester un dimanche fait-il sens? Oui, car «le dimanche n’arrête pas le patriarcat», scande une des organisatrices. «Pour les mères comme moi, ce n’est pas un jour de congé, affirme Cécile. Je travaille 34 heures par semaine en plus de m’occuper de mes enfants. Mais j’ai de la chance: j’ai un mari qui s’investit.» Avant de reprendre: «Je parle de chance, mais ça devrait être normal.»

«Si dans certains couples il y a une bonne répartition des tâches, notre charge mentale reste plus élevée. C’est à nous de penser aux repas et aux contraintes quotidiennes des enfants, insiste une future retraitée. Dans les années 1980, nous étions une petite poignée à se mobiliser dans la rue. Désormais cette mobilisation a pris beaucoup d’ampleur.» La mobilisation connaît son apogée à 15h24, heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payées comme les hommes. Les tambours résonnent à la place de la Gare pour accompagner «Un violador en tu camino», une flashmob chilienne contre les féminicides devenue virale. «La culpabilité n’est pas du côté des femmes, mais des violeurs», explique Carolina, du Collectif vaudois. La militante insiste sur le rayonnement international de la grève. «En tant que femmes, nous vivons les mêmes discriminations partout.» Vers 17 heures, la place de la Riponne se vide, laissant «L’Internationale», «Bella ciao» et «So-so-so-solidarité, avec les femmes du monde entier» dans les esprits.