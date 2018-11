«Même l’UDC est utile, il faut la tolérer»

La Suisse serait en avance sur les autres pays, car elle a un secret. C’est la thèse de Jacques Neirynck, ingénieur retraité, écrivain et conseiller national PDC durant douze ans. À 87 ans, l’ex-doyen des Chambres fédérales fait paraître un essai nourri à la fois de principes scientifiques, de ses observations politiques et d’un zeste de provocation. Questions.

Vous écrivez que la Suisse est gouvernée par une acratie, c’est-à-dire un système sans autorité. Vous êtes sérieux?

Tout à fait. La Suisse est bien une acratie, car elle dépend d’une série d’institutions comme la démocratie directe, le fédéralisme, le gouvernement de concordance ou l’administration. À Berne, je me suis rendu compte que personne n’a vraiment le pouvoir. Certainement pas le Conseil fédéral, qui dépend des Chambres, dont l’une peut bloquer l’autre. Avec la menace du référendum, en fin de compte c’est le peuple qui a le pouvoir. L’art de faire de la politique en Suisse consiste donc à anticiper les volontés du peuple. Au final, le pouvoir est dissous. Ceux qui ont vraiment voulu gouverner, comme Christoph Blocher, ont été écartés du système.

N’est-ce pas une façon d’observer pour vous-même que vous n’avez pas laissé beaucoup de réalisations concrètes en politique?

Il est vrai que je ne laisse qu’une disposition concrète derrière moi: c’est le droit pour les étrangers diplômés d’une université suisse de ne pas être expulsés tout de suite. Je n’irai plus à Berne, mais le fait de siéger encore comme député vaudois m’intéresserait.

Pourquoi comparez-vous les votations populaires à une roulette russe?

Le peuple n’a pas toujours raison, mais il a le dernier mot, comme un despote, éclairé ou non. Le vote sur l’immigration de masse en 2014 nous a fait perdre 1,4 milliard pour la recherche. Le peuple s’exprimera dans quelques jours sur les relations entre le droit national et international. Mais qu’est-ce qu’il y connaît? En fonction de quoi les citoyens vont-ils s’exprimer?

Malgré tout, vous prétendez que la Suisse est en avance.

Absolument, cette acratie suisse est le produit d’une évolution historique, la combinaison du hasard et de la nécessité. En fin de compte, j’observe qu’elle entraîne la paix civile, la paix du travail, une qualité de vie, un excellent système de formation, etc. Mais en premier lieu il y a la paix. Moi qui venais de Belgique, j’ai entendu souvent dans ma carrière politique une phrase qui m’a bouleversé: «Je ne suis pas d’accord avec vous, mais par gain de paix je me rallie.»

Pour autant, vous n’êtes pas tendre avec la Suisse. «Preuve qu’on peut faire une nation sans en être une», écrivez-vous.

C’est la vérité. La Suisse est une nation de volonté. Les gens sont différents d’une région à l’autre.

Vous allez de nouveau être traité de donneur de leçons.

Je suis professeur… Tant pis, j’essaie pourtant d’être modeste. J’observe, je décris et j’essaie d’expliquer pourquoi la Suisse marche aussi bien.

Il est vrai que vous n’appelez à aucune réforme. Étonnant pour quelqu’un qui voulait faire la révolution au sein de l’Église catholique, non?

Le système suisse fonctionne, mais pas la gouvernance de l’Église catholique, qui a de sérieuses réformes à mener. On pourrait ajouter deux conseillers fédéraux ou payer convenablement les parlementaires en exigeant qu’ils ne siègent plus dans des conseils d’administration. Mais pour l’essentiel…

Votre punching-ball favori reste l’UDC. Pourtant n’est-ce pas le parti qui peut se targuer d’anticiper souvent les décisions du souverain?

Je considère que l’UDC est la version gentille, helvétique, d’un mouvement qui va de Trump à Orbán et passe par le gouvernement actuel en Italie. Je crois qu’il y a 30% de gens secrètement qui seraient prêts à redevenir fascistes sur ce continent. Mais vous avez raison, l’UDC parvient souvent à prévoir ce que le peuple décidera, bien qu’elle le pousse un peu, parfois. L’UDC est essentiellement utile, il faut la tolérer. Je pense que la démocratie directe est un bon système, qui fait partie de l’évolution. Un jour, les poissons ont eu des excroissances qui ne servaient à rien en apparence: on ne savait pas encore qu’il y aurait des quadrupèdes dans le règne animal.

Ce souverain qui est le seul à détenir le pouvoir politique, dans votre vision, ne veut pas d’un rapprochement avec l’Union européenne. Pourquoi continuez-vous à plaider pour l’Europe?

La Suisse peut expliquer à l'Europe comment on fait une nation sans en être une au départ. J'ai assisté plusieurs fois à des discussions à Bruxelles: les personnes écoutées sont celles qui arrivent à dégager des consensus. La Suisse ne fait pas son devoir. Je rappelle que si l'Europe se disloquait, ce ne serait pas bon pour la Suisse.