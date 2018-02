«Mes parents m’ont appris à croire en moi et ça marche»

Étrange et fascinant parcours que celui de Loane Balthasar. La première fois qu’elle croise la route de 24 heures, nous sommes en juin 2013 sur un parking de Belmont-sur-Lausanne. La jeune fille de 14 ans s’amuse à poser avec ses parents et ses trois frères et sœurs dans la Casita, un bus bariolé aux couleurs du monde, la maison de 10 m2 dans laquelle la joyeuse équipe sillonne le globe depuis cinq ans. La famille Sixenroute, qui a troqué sa maison de Grandvaux contre une vie nomade, égrène les meilleurs souvenirs de ses pérégrinations dans un livre (Miss Terre et les six doigts de la main, Éd. Le Vent Blanc).

Cinq ans plus tard, on retrouve Loane au Café de Grancy, à Lausanne, où elle est de passage avant de repartir pour Málaga, dans le sud de l’Espagne, où la famille a posé ses valises. Les traits se sont affinés, mais n’ont pas tant changé. Le look, si. Citadin, plus en phase avec sa nouvelle vie d’adulte et d’actrice.

La Vaudoise est en effet à l’affiche du long-métrage de Katharina Wyss, Sarah joue un loup-garou, tourné à Fribourg. Dans le rôle principal, elle y incarne Sarah, jeune ado timide, victime d’un cadre familial pesant et qui tente d’exprimer son mal-être à travers le théâtre. «Mais plus elle essaie, moins ça marche, explique Loane. Quand j’ai eu le rôle, je n’avais pas vu le script. Quand j’en ai pris connaissance, je me suis dit: «Waow, c’est lourd!»

Son interprétation est vite remarquée. D’abord sous les projecteurs de la Semaine de la critique à la Mostra de Venise en septembre, où le film germano-suisse a été projeté pour la première fois. Fin janvier, elle verse des larmes d’émotion en recevant le Prix Max Ophüls de la «révélation féminine», à Sarrebruck en Allemagne. Enfin, elle est nominée au Prix du cinéma suisse dans la catégorie «meilleure interprète dans un rôle principal», dont le palmarès sera connu le 23 mars.

Loane n’a pas cessé d’avoir la bougeotte pour autant. Depuis 2013, elle est repartie trois fois six mois avec sa tribu: en bus en Afrique, en voilier dans les Caraïbes, aux États-Unis en camping-car.

Mais désormais, elle trace sa voie. Après un bac passé en France – grâce aux leçons données en route par ses parents –, la jeune fille solitaire jusque-là suit des cours de théâtre à Lausanne. «Pour rencontrer des gens, avoue-t-elle. J’étais soudain entourée de personnes, de couples, ça faisait envie. En voyage, mes frères et sœurs étaient mes meilleurs amis. Quand je suis rentrée, je n’étais pas forcément… adaptée. On me disait que j’étais bizarre. J’ai dû apprendre.»

Loane «croche» bien à ses cours et se plaît à changer de peau. Avec une facilité déconcertante: «Je pense avoir la chance de m’être construite sans référent, sans a priori social. J’entrais dans chaque personnage sans peur de me perdre. Ma prof a été la première à me dire que j’avais du potentiel pour le cinéma.»

Casting sur la plage

C’est elle qui l’encourage à passer le casting de Katharina Wyss, à la recherche de la perle rare dans de nombreuses écoles. «La semaine suivante, je partais dans les Caraïbes. Le casting ne devait même pas avoir lieu à ce moment-là. J’étais vraiment au bon endroit, au bon moment.»

La suite? Cap sur une plage outre-Atlantique: «On m’y a envoyé un bout de script de l’opéra Le vaisseau fantôme de Wagner. Mes parents me filmaient et on plaisantait, notamment en simulant une perche son avec une rame. Je finissais par aller mourir dans les flots. J’ai appris par mail que j’avais le rôle. J’étais avec maman, je me souviens de notre explosion de joie!»

L’enchaînement des faits impressionne. Mais plus que de la chance, il est le fruit d’un état d’esprit: «Mes parents m’ont toujours poussée à vivre mes rêves, à croire en moi. Et à chaque fois que j’ai voulu quelque chose, que j’y ai cru, les portes se sont ouvertes.» Et cela continue: «Après le Prix Max Ophüls, j’ai pris confiance, j’ai approché des agences. Une seule m’a répondu, la semaine dernière. La seule que je voulais vraiment. J’aurai un entretien à Paris prochainement.» (24 heures)