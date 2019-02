Mettre les surfaces bâties en perspective

Trop importante, la place de l'espace bâti dans le canton ? Oui et non. En 1979-1981, lors de la première analyse du territoire vaudois par l'OFS, l'espace affecté par les activités humaines non agricoles (infrastructures de transport, habitations, usines, surfaces non bétonnées comme les jardins familiaux) mis bout à bout représentait 23'999 hectares, soit 7,47% de la surface du canton.

Au dernier survol, en 2012-2014 (les données postérieures ne sont pas encore connues), le poids des activités humaines non agricoles passait à 32'142 hectares. Nous avons donc passé le cap des 10% d'utilisation de notre sol. A noter que la plus forte progression remonte au boom précédant les années 1990.

Ce qui manque ? «L'analyse doit aussi prendre en compte des données comme le nombre de mètres carrés utilisés par telle ou telle activité économique, ce qu'on n'a pas, relève Jérôme Chenal, maître d'enseignement et de recherche à l'EPFL. Il faudrait aussi prendre très finement l'évolution du PIB et comparer avec l'extension des surfaces.»

Ce qui manque ? «L'analyse doit aussi prendre en compte des données comme le nombre de mètres carrés utilisés par telle ou telle activité économique, ce qu'on n'a pas, relève Jérôme Chenal, maître d'enseignement et de recherche à l'EPFL. Il faudrait aussi prendre très finement l'évolution du PIB et comparer avec l'extension des surfaces.»

La densité est aussi une donnée qui fait défaut. «Nous avons fait une cartographie du développement de l'agglomération Lausanne-Morges depuis 1919, relève le professeur honoraire de la Faculté de géosciences de l'UNIL, Antonio Da Cunha, le nombre d'habitants par mètre carré permet de mieux cerner le rôle du contournement de Lausanne, le centre qui se vide de ses habitants, le développement concentré puis plus large...»

La perception des phénomènes communément appelés mitage et étalement urbain, deux notions bien plus complexes, relèvent les spécialistes, dépend aussi de son emplacement. C'est un poncif. Mais dans un territoire plat, comme dans d'autres régions d'Europe, l'extension des agglomérations et surtout des habitats de faible densité a pris plus d'ampleur que dans une géographie comme la nôtre. Surtout, elle a pris moins de place dans les discussions collectives.

Reprenons les manuels de géographie d'école primaire. C'est évidemment sur le Plateau, entre le Jura et les Alpes, que se concentre l'essentiel de l'activité humaine.

Rapporté à l'espace réellement utilisable par les infrastructures communautaires, dont l'essentiel de la marge de progression vise actuellement les surfaces agricoles de plaine, voici la place des habitations, industries et autres activités non agropastorales.

Les aires d’habitat et d’infrastructure ne sont pas également constituées uniquement de béton. Elles comprennent par exemple les terrains de golf, les parcs publics et les terrains jouxtant les habitations. Ces derniers représentent près de six fois la surface occupée par les logements.

Le cœur de l'analyse du bâti repose notamment, mais pas que, sur les «surfaces attenantes» aux bâtiments. L'espace qui leur est donné pour respirer. Dans les cas des villas, les superficies, en diminution depuis les années 1980, restent importantes.

A noter que la densification urbaine et les nouveaux projets d'urbanisation qui doivent préparer la ville de demain, conservent toujours des ratios de surfaces importantes: chemins piétonniers, parcs, espaces naturels, mobilité, axes de circulation... ces «vides structurants» dans le vocabulaire des urbanistes est appelé à prendre de plus en plus d'importance. (24 heures)