Les astrophysiciens suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu leur Prix Nobel de physique mardi à Stockholm, en compagnie du Canado-Américain James Peebles. Au total, quinze lauréats ont été honorés.

Les trois récipiendaires du Prix Nobel de physique 2019 ont reçu leur distinction des mains du roi Carl XVI Gustaf de Suède devant quelque 1500 invités. Le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a fait le déplacement de Stockholm pour l'occasion.

