Mieux vaut ne plus être pris d’un besoin pressant !

Ces temps-ci au centre-ville de Lausanne, capitale olympique et donc cité hautement touristique, mieux vaut ne pas être pris d’un besoin trop pressant aux alentours de la Riponne. Après avoir pratiquement fermé toutes les toilettes publiques du quartier, la Ville voit ses derniers lieux d’aisances se transformer en dépotoirs. Pour ne pas dire en porcheries. La Ville se dit toutefois «attentive» à la situation.

Par respect pour les estomacs délicats, nous ne publierons pas ici les photos des toilettes publiques de Pierre-Viret, qu’un lecteur dégoûté a envoyées à la rédaction de «24 heures». Ces WC sont parmi les derniers ouverts loin à la ronde du côté de la Cité, ceux de la rue Saint-Étienne (MUDAC) et de la rue Cité-Devant étant fermés pour rénovation. Ils sont pourtant idéalement placés, au bas des escaliers conduisant à la cathédrale, pour les touristes qui voudraient se soulager en pleine ascension vers le joyau architectural gothique lausannois. Composé d’un unique mur urinoir et d’un lavabo peu avenant, le lieu est jonché d’excréments, de seringues, d’emballages de préservatifs et de bouteilles.

Sexe, drogue et gros besoins

La Ville de Lausanne a entamé un important programme de rénovation de ses toilettes, et celles de Pierre-Viret ont été identifiées comme nécessitant des travaux de modernisation. Ils pourraient être entamés dans une seconde phase du projet. «En l’état actuel, les travaux de rénovation sur les autres WC du quartier ont pour corollaire de reporter certains mauvais usages sur les toilettes de Pierre-Viret. Les services de la Ville restent tributaires du respect accordé à ces lieux, malgré les nettoyages quotidiens», déplore Stéphane Beaudinot, chef du Service de la propreté urbaine.

Il faut dire que les toilettes publiques se sont faites rares dans le quartier: celles de la Riponne, rénovées à grands frais (ndlr: 350'000 francs de travaux) sont fermées de 12h à 19h sur décision municipale, car utilisées par les toxicomanes comme shootoir.

Celles de Pré-du-Marché ont également été fermées sur décision municipale, en raison des pratiques sexuelles et des prises de drogues qui s’y déroulaient. «Un bilan sera tiré d’ici au mois de novembre», assure Stéphane Beaudinot. Ce dernier tient à préciser, «à toutes fins utiles», que «Lausanne reste la ville la mieux dotée en toilettes publiques par rapport à d’autres grandes villes suisses.»