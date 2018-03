Missy défie le Service du développement territorial

La partie de ping-pong s’engageant parfois entre le Service du développement territorial et les communes révisant leur Plan général d’affectation (PGA) agace ces dernières. À Missy, petit village broyard de 350 habitants, les autorités locales ont décidé de ne pas se laisser faire.

«Notre PGA a été accepté par le Conseil général peu avant que le Grand Conseil vote la 4e adaptation du Plan directeur cantonal, en juin dernier. Du coup, il n’était plus conforme au moment où le Service du développement territorial (SDT) l’a reçu. Au début de l’année, on nous a demandé de le modifier et de le remettre à l’enquête, pour la troisième fois!» tempête le municipal Thierry Graf. Avec le potentiel d’habitants dévolu à Missy par le nouveau Plan directeur cantonal (405 âmes d’ici 2036), les autorités devraient dézoner un peu plus de terrains constructibles que prévu. L’Exécutif villageois a décidé de faire le forcing. «Nous avons exigé que le SDT soumette malgré tout notre plan pour approbation à la cheffe de département (ndlr: Jacqueline de Quattro). Sa décision, si elle est négative, ouvrira un droit de recours et nous pourrons le cas échéant nous défendre!» Du côté du SDT, le porte-parole Patrick Genoud confirme qu’une telle demande a été faite et qu’elle est «en cours de traitement».

Missy a entamé la révision de son PGA avant l’approbation de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), qui date de 2013. Jusqu’à l’été dernier, le terrain législatif était devenu instable et certaines communes qui revoyaient leur planification ont dû enchaîner les retouches en cours de route. «Nous avons déjà déboursé 100 000 francs pour cela, alors que le budget annuel de la Commune est d’un peu plus d’un million de francs», lâche Thierry Graf. (24 heures)